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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس.. وبكاء طالبة على الهواء بعد رؤية الرئيس السيسي.. ومفاجأة جديدة في أسعار الذهب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

 


بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

 

تعد بيانات وتصريحات هيئة الأرصاد الجوية، واحد من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين في الفترة الحالية، وخاصة في ضوء الاهتمام الكبير بما يُثار حاليا حول إمكانية قدوم عاصفة التنين إلى مصر من جديد خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من الجميع حول حالة الطقس.

 

أحمد موسى: السيسي سيعلن على الهواء الترشح للرئاسة خلال أيام قليلة

 

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه يتابع الانتخابات منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويعلم ألاعيبها والتطبيل والحكاية وكل ما يجري فيها.


200 جنيه خلال يوم.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب


أسعار الذهب في مصر، من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين في الفترة الحالية، خاصة في ضوء رغبة الكثير من المصريين في اقتناء الذهب والذي شهد انخفاضات قوية وكبيرة خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع القرار المرتقب الخاص بمد مبادرة "زيرو جمارك".


صورة| بكاء طالبة على الهواء بعد رؤية الرئيس السيسي

 

بكت إحدى الطالبات المتفوقات على الهواء بعد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تكريم أوائل الخريجين في الجامعات المصرية في ستاد قناة السويس.


الرئيس السيسي يكرم الطلاب الخريجين الأوائل باستاد قناة السويس

 

كرم الرئيس عبد السيسي عدد من الطلاب الخريجين الأوائل ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر من جميع المحافظات.


الكليوباترا بـ55 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر بالأسواق

 

رصدت قناة "العربية" تقريرًا عن ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق خلال الفترة الحالية، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من المواطنين بالأسعار في الفترة الحالية، حيث شهدت أسعار السجائر في مصر قفزة كبيرة طيلة الأشهر الماضية، وسط مطالبات بتدخل الدولة لضبط الأسعار في الأسواق.

 

قصة نجاح محمد صلاح تدرس في جامعة هارفارد

 

‏دراسة جديدة أجريت على مسيرة نجاح اللاعب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، تتحدث عن محمد صلاح كمؤسسة وعن رامي عباس وكيله كشريك أساسي في نجاح تلك المؤسسة، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.


عضو لجنة الحكام السابق يحسم الجدل في واقعة مباراة الزمالك والمقاولون

 

أكد توفيق السيد، عضو لجنة الحكام السابق، أن الأخطاء التحكيمية موجودة في العالم كله، ولكن الحكم الرابع مسئوليته إبلاغ الحكم بما يدور خلال أحداث اللقاء.


محمد أبو العينين يوقع على نموذج تزكية ’’السيسي رئيسا‘‘ ويؤكد: الرئيس عاهد فصدق..ووعد فأوفى

 

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تصريحات النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب عن تزكيته الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

 

هل تعاد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري؟.. حالة واحدة تنصف الأبيض

 

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن وجود حالة واحدة فقط يمكن من خلالها إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الجدل الكبير المثار حول اللقاء خلال الفترة الأخيرة، بسبب ما حدث في هذه المباراة، إذ أن التعادل الإيجابي بين الفريقين أمس لم يمر مرور الكرام.

 

بسمة وهبة ترفع علم مصر وشارة النصر.. وتوجه رسالة للرئيس السيسي: رافع راسنا

 

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة بعلم مصر على الهواء، ملوحة بعلامة النصر، وذلك، احتفالا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور".

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