200 جنيه خلال يوم.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر، من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين في الفترة الحالية، خاصة في ضوء رغبة الكثير من المصريين في اقتناء الذهب والذي شهد انخفاضات قوية وكبيرة خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع القرار المرتقب الخاص بمد مبادرة "زيرو جمارك".

وكانت مبادرة "زيرو جمارك" لها تأثير كبير على سعر الذهب في مصر في الفترة الماضية، حيث انخفضت الأسعار بقوة، واقتربت من السعر العالمي، وهو ما جعل الجميع يلجأ من جديد لشراء الذهب بعد انخفاض أسعاره، وفيما يلي أبرز ما جاء حول أسعار الذهب في مصر اليوم:

قدم برنامج “صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريراً عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، التي شهدت تحركات جديدة بالأسعار.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2520 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2205 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1899 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17640 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل تدريجي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وخسر سعر جرام الذهب ما يقرب إلى 10 جنيهات تقريبا للجرام الواحد.

وعالميا، انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء بنسبة 0.1% لتسجل ادنى مستوى منذ أكثر من أسبوع ليسجل الذهب منذ بداية الأسبوع انخفاض بنسبة 0.6%.

منذ الأسبوع الماضي يواجه الذهب ضغوط سلبية بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي شهد توقع البنك برفع جديد للفائدة قبل نهاية العام واستمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، بالإضافة إلى توقعات أعضاء البنك بانخفاض الفائدة في 2024 بواقع مرتين فقط، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 مرات من الخفض خلال العام القادم.

وتراجع سعر الجرام عيار 18 مجددا عن 1900 جنيه رسميًا الآن ويبدأ سعره اليوم من 1,881 جنيها، بعدما سجل نحو 2500 جنيه في ذروة الارتفاع إبريل الماضي، بما يزيد على 600 جنيه.

تراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في السوق، بنحو 200 جنيه في ساعات، إذ سجل اليوم 17,560 جنيها بعد بعد نحو 17.740 جنيها أمس للشراء، فيما سجل نحو 18200 جنيه قبل أيام، فيما يظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر سجله في إبريل الماضي وهو 22400 جنيه.