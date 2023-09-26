انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمه عيار 21 الان

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل تدريجي خلال تعاملات الاسبوع الجاري، وخسر سعر جرام الذهب ما يقرب إلى 10 جنيهات تقريبا للجرام الواحد.

وعالميا، انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء بنسبة 0.1% لتسجل ادنى مستوى منذ أكثر من أسبوع ليسجل الذهب منذ بداية الأسبوع انخفاض بنسبة 0.6%.

منذ الأسبوع الماضي يواجه الذهب ضغوط سلبية بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي شهد توقع البنك برفع جديد للفائدة قبل نهاية العام واستمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، بالإضافة إلى توقعات أعضاء البنك بانخفاض الفائدة في 2024 بواقع خفضين فقط بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 مرات من الخفض خلال العام القادم.

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26-9-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بعد أن شهد سلسة من الارتفاعات خلال الاشهر الماضية

أسعار الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى بيع 1,884 شراء 1,892

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,510 شراء 2,522 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,305 شراء 2,315 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,207 شراء 2,217 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,884 شراء 1,892 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,473 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,257 شراء 1,263 الاونصة بيع 78,194 شراء 78,550 سعر الجنيه الذهب اليوم 17.656 للشراء الكيلو بيع 2,514,286 شراء 2,525,714

سعر الذهب الآن في مصر

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء بيع 2,510 شراء 2,522

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء بيع 2,207 شراء 2,217

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18: بيع 1,884 شراء 1,892

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم ، عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,473

سعر الجنيه الذهب