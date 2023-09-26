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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمه عيار 21 الان

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل تدريجي خلال تعاملات الاسبوع الجاري، وخسر سعر جرام الذهب ما يقرب إلى 10 جنيهات تقريبا للجرام الواحد.

وعالميا، انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء بنسبة 0.1% لتسجل ادنى مستوى منذ أكثر من أسبوع ليسجل الذهب منذ بداية الأسبوع انخفاض بنسبة 0.6%.

منذ الأسبوع الماضي يواجه الذهب ضغوط سلبية بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي شهد توقع البنك برفع جديد للفائدة قبل نهاية العام واستمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، بالإضافة إلى توقعات أعضاء البنك بانخفاض الفائدة في 2024 بواقع خفضين فقط بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 مرات من الخفض خلال العام القادم.

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26-9-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بعد أن شهد سلسة من الارتفاعات خلال الاشهر الماضية 

 

أسعار الذهب اليوم عيار 18 

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى بيع 1,884 شراء 1,892

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,510 شراء 2,522
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,305 شراء 2,315
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,207 شراء 2,217
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,884 شراء 1,892
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,467 شراء 1,473
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,257 شراء 1,263
الاونصةبيع 78,194 شراء 78,550
سعر الجنيه الذهب اليوم17.656 للشراء
الكيلوبيع 2,514,286 شراء 2,525,714

 

 

سعر الذهب الآن في مصر 

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء بيع 2,510 شراء 2,522

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر جرام الذهب اليوم  من عيار 18: بيع 1,884 شراء 1,892

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل سعر الجرام اليوم ، عيار 14  بيع 1,467 شراء 1,473

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد،  17.656 جنيه للشراء

 

 

 

 

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