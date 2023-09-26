انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمه عيار 21 الان

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل تدريجي خلال تعاملات الاسبوع الجاري، وخسر سعر جرام الذهب ما يقرب إلى 10 جنيهات تقريبا للجرام الواحد.
وعالميا، انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء بنسبة 0.1% لتسجل ادنى مستوى منذ أكثر من أسبوع ليسجل الذهب منذ بداية الأسبوع انخفاض بنسبة 0.6%.
منذ الأسبوع الماضي يواجه الذهب ضغوط سلبية بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي شهد توقع البنك برفع جديد للفائدة قبل نهاية العام واستمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، بالإضافة إلى توقعات أعضاء البنك بانخفاض الفائدة في 2024 بواقع خفضين فقط بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 مرات من الخفض خلال العام القادم.
انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26-9-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بعد أن شهد سلسة من الارتفاعات خلال الاشهر الماضية
أسعار الذهب اليوم عيار 18
ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى بيع 1,884 شراء 1,892
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,510 شراء 2,522
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,305 شراء 2,315
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,207 شراء 2,217
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,884 شراء 1,892
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,467 شراء 1,473
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,257 شراء 1,263
|الاونصة
|بيع 78,194 شراء 78,550
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|17.656 للشراء
|الكيلو
|بيع 2,514,286 شراء 2,525,714
سعر الذهب الآن في مصر
وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية:
سعر الجرام عيار 24
- سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء بيع 2,510 شراء 2,522
سعر جرام الذهب عيار 21
- سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء بيع 2,207 شراء 2,217
سعر الجرام عيار 18
- سجّل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18: بيع 1,884 شراء 1,892
سعر الجرام عيار 14
- سجّل سعر الجرام اليوم ، عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,473
سعر الجنيه الذهب
- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد، 17.656 جنيه للشراء