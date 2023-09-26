200 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

يبحث الآلاف يوميا عن سعر الذهب اليوم في مصر عبر محرك جوجل ، خاصة بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالميا، وقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إذ يعتبر سعر جرام الأصفر عيار 21 من الأكثر بحثا عن الشراء لدى المصريين.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويهتم الكثير عند شراء المصوغات والمشغولات المختلفة، بمعرفة سعر جرام الذهب عيار 18 ، فهو المفضل لدى الكثيرين عند شراء المشغولات الذهبية، للمناسبات المختلفة والزواج.

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وتراجع سعر الجرام عيار 18 مجددا عن 1900 جنيه رسميًا الآن ويبدأ سعره اليوم من 1,881 جنيها، بعدما سجل نحو 2500 جنيه في ذروة الارتفاع إبريل الماضي، بما يزيد على 600 جنيه.

200 جنيه

تراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في السوق، بنحو 200 جنيه في ساعات، إذ سجل اليوم 17,560 جنيها بعد بعد نحو 17.740 جنيها أمس للشراء ، فيما سجل نحو 18200 جنيه قبل أيام ، فيما يظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر سجله في إبريل الماضي وهو 22400 جنيه.

سعر الذهب مباشر الآن

ويهتم الراغبين في الشراء بمعرفة سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء ، 2,520 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,205 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء ، من عيار 18: 1,890 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء: 1,470 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع: 17,560 جنيها.

سعر أوقية الذهب

تراجع سعر الذهب على مستوى العالم، إذ سجلت الأوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية 1,916.06 دولار بحلول الساعة 23:11 بتوقيت جرينتش، بعد 1923 دولارا أمس، بينما سجل 1945 دولارا قبل 4 أيام، و2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.