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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر ..تفاصيل

أسعار الذهب فى مصر
أسعار الذهب فى مصر

تراجعت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، بقيمة تتراوح مابين10 إلى 15 جنيه في الجرام الواحد، ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .
 

سعر الذهب دون مصنعية
 

عيار 24 الأعلى سعرا
 

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو2526 جنيها.

 

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم  الاثنين نحو 2313 جنيها.

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 2210 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم  نحو 1894 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 1473 جنيها.

سعر جرام عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا اليوم الاثنين نحو 1263 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم الاثنين نحو 17680 جنيها.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو  2.5 مليون جنيه.

 

سعر كيلو الذهب في مصر

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر الدهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية، الجمعة الماضية، نحو1927 دولارا لأوقية الذهب.

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اختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

مصر في مرتبة متقدمة 

أظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي عن شهر سبتمبر الجاري استحواذ مصر على حصة كبيرة من إجمالي احتياطيات الدول العربية من الذهب  بإجمالي 125.9 طن.

وذكر التقرير أن الدول المستحوذة على الحصص الأكبر من احتياطيات الدول العربية من الذهب جاءت بالترتيب التالي : السعودية 323.1 طن، لبنان 286.8 طن، الجزائر 173.6 طن، 132.6 طن للعراق، مصر 125.9 طن.

 

 

 

 

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