ارتفاع أسعار الذهب والدولار عالميا لأعلى مستوي منذ 22 عاما.. فيديو

كشف محمد هشام المحلل الاقتصادي انعكاس قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمدة عام على أسواق المال العالمية.

أوضح محمد هشام، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن البنك الفيدرالي الأمريكي بدأ منذ عام دورة تشغيل السياسة النقدية لتصل إلى أعلى مستوياتها فى 22 عام.

ارتفاع سعر صرف الدولار

وتابع المحلل الاقتصادى، أن قرارات الفيدرالى الأمريكى، ساهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي لأعلى مستوى منذ 22 عام، إضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب لأعلى المستويات.

وأكد المحلل الاقتصادى أن تأثير قرارات الفيدرالى الأمريكى أثرت على سوق الأسهم فى دول العالم،حيث اتجه المستثمرين إلى الأسواق الأمريكية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والحكومات.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد :

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.91 جنيه للبيع، و 32.80 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.92 جنيه للبيع، و37.79 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.13 جنيه للبيع، و99.79 جنيه للشراء.

أسعار الذهب .. قدمت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 24-9-2023 .

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2526 جنيها للجرام

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2210 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17680 جنيها.