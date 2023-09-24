ثبات واستقرار.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 24 سبتمير

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية رشا مجدي، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 24- 9-2023.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد :

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.91 جنيه للبيع، و 32.80 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.92 جنيه للبيع، و37.79 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.13 جنيه للبيع، و99.79 جنيه للشراء.

أسعار الذهب .. قدمت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 24-9-2023 .

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2526 جنيها للجرام

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2210 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17680 جنيها.