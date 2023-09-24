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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

440 جنيها انخفاضا في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع صدى البلد، نشرة خدمية بأسعار الذهب اليوم في مصر والذي وصل إلى مستويات قياسية، وذلك قبل قرار حكومي مرتقب بشأن مبادرة زيرو جمارك والتي من المقرر أن تنتهي أكتوبر المقبل، سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها.

سعر الذهب اليوم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة أسعار الذهب الآن في مصر، لذا يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الخميس 24- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح وتفادي اصعار المصنعية العالية.

الذهب 

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وعن سعر عيار 21 الآن في مصر، 2210 جنيها كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم.

440 جنيها انخفاض في أسعار الذهب

سجل سعر غرام الذهب من عيار 21 الذي يعد الأكثر مبيعا في مصر، 2650 جنيها

 

سعر الذهب اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023

 

عيار 24 بيع 2,519 شراء 2,526 جنيها.


عيار 22 بيع 2,309 شراء 2,315 جنيها.


عيار 21 بيع 2,204 شراء 2,210 جنيها.


عيار 18 بيع 1,889 شراء 1,894 جنيها.


عيار 14 بيع 1,469 شراء 1,473 جنيها.


عيار 12 بيع 1,259 شراء 1,263 جنيها.


الاونصة بيع 78,336 شراء 78,550 جنيها.


الجنيه الذهب بيع 17,632 شراء 17,680 جنيها.


الكيلو بيع 2,518,857 شراء 2,525,714 جنيها.

سعر الذهب اليوم

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب عيار 18 مباشر

وعن سعر عيار 18 الآن، وصل عيار 18 بيع 1,889 جنية شراء 1,894 جنيها كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم، عند شراء بعض المشغولات الذهبية مثل الخواتم وغيرها.

 سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وعن سعر عيار 21 الان في مصر، وصل  بيع 2,204 جنية شراء 2,210 جنيها كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من  نحو 35 فيما فوق وعند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط.

إذ يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

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