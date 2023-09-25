600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

يعتبر سعر الذهب اليوم في مصر بجميع أعيرته المختلفة، من أكثر ما يبحث عنه الكثير عبر محرك جوجل ، خاصة بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالميا، وقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

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أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم ، يكثر البحث عليه عبر جوجل ، إذ سجل سعر الجرام الأقل من حيث العيار وهو عيار 12 تراجعا إلى 1,259 جنيها، فيما وصل سعر الجرام من عيار 14 إلى 1,469 جنيها فقط اليوم بدون مصنعية في محلات الصاغة.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وعند شراء المصوغات والمشغولات المختلفة، يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 18 ، أهم ما يبحث عنه المشترين، فهو المفضل لدى الكثيرين عند شراء المشغولات الذهبية، للمناسبات المختلفة خاصة الزواج.

وسجل سعر الجرام عيار 18 تراجعا عن 1900 جنيه رسميًا الآن ويبدأ سعره اليوم من 1,889 جنيها، بعدما سجل نحو 2500 جنيه في ذروة الارتفاع إبريل الماضي، بما يزيد على 600 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في السوق، 17,632 جنيها بعد 17960 جنيها قبل أيام بفارق 300 جنيه، فيما سجل نحو 18200 جنيه قبل أيام ، فيما يظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر سجله في إبريل الماضي وهو 22400 جنيه.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويهتم الراغبين في الشراء بمعرفة سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين، 2,526 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,210 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين، من عيار 18: 1,894 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء: 1,473 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع: 17,632 جنيها

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الأصفر اليوم عيار 21 بالمصنعية ، خاصة عند شراء المصوغات ، حيث يبدأ سعر المصنعية من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

الذهب

سعر أوقية الذهب

تراجع سعر الذهب على مستوى العالم، إذ سجلت الاوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية 1923 دولار بحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش، بعد 1928 قبل ساعات، بينما سجل 1945 قبل 4 أيام، و2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.