500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر، أكثر ما يبحث عنه الكثير ، خاصة بالتزامن مع تذبذب سعر الأوقية عالميا، والذي شهد ارتفاعا طفيفا بعد انخفاض قوى وصل إلى أكثر من 20 دولار مرة واحدة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة على الدولار.

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سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

ويبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة، بعد ساعات من قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بحسب ما أعلن البنك في بيان رسمي مساء الخميس 21 سبتمبر الجاري.

500 جنيه

وشهد سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في السوق، تراجعا مقارنة بسعره قبل أيام بنحو 500 جنيهن إذ سجل اليوم 17680 جنيها بعدما كان 18200 جنيه، فيما يظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر سجله في إبريل الماضي وهو 22400 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

عند شراء المصوغات والمشغولات المختلفة ، يكون سعر جرام الذهب عيار 18 ، أهم ما يبحث عنه المشترين، فهو المفضل لدى الكثيرين عند شراء المشغولات الذهبية، للمناسبات المختلفة خاصة الزواج، ويبدأ سعره اليوم من 1,886 جنيها.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويبحث الراغبين في الشراء عن سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت، 2,537 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت، 2,220 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم السبت، من عيار 18: 1,903 جنيهات.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت، عيار 14 للشراء: 1,480 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت، عيار 24 للبيع: 17,680 جنيها.

الذهب

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الأوقية اليوم ، إذ سجلت في بورصة نيويورك في العقود الفورية 1925 دولار بحلول الساعة 00:26 بتوقيت جرينتش، بينما سجل 1,922.05 أمس ، و2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.