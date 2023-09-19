700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم في مصر ، خاصة سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر والمفضل لدى الكثير عند شراء المشغولات الذهبية، بالتزامن مع تذبذب أسعار المعدن عالميا، والذي شهد قفزة إلى مستويات 1,934 دولارا للأوقية.

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الذهب

وتنتظر أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة، قرارا حكوميا بشأن مبادرة زيرو جمارك الخاصة بـ واردات المعدن النفيس مع المصريين بالخارج ، إذ أنه من المقرر أن تنتهي المبادرة في شهر أكتوبر المقبل، وتقدمت وزارة التموين ، بطلب إلى الحكومة لتمديدها 6 أشهر إضافية.

سعر الذهب الآن في مصر

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب الآن ، فسجل سعر الجنيه الذهب تراجعا بقيمة نحو 700 جنيه ، إذ يبدأ اليوم من 17.520 جنيها بعد نحو 18.200 جنيه قبل أيام، حيث يزن كل جنيه 8 جرامات من عيار 24.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وتراجع سعر المعدن الأصفر اليوم من عيار 18 بقوة، إذ سجل اليوم بداية من 1,877 جنيها في محلات الصاغة، بينما سجل ما يزيد عن 2500 جنيه في ذروة ارتفاع الأصفر.

سعر الذهب مباشر

ويهتم المقبلون على الشراء بالتعرف على سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء، 2,526 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء، 2,210 جنيه للشراء.

الذهب

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، من عيار 18: 1,894 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء، عيار 14 للشراء: 1,473 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء، عيار 24 للبيع: 17,520 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

كما يهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتضاف عند الشراء فقط ، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالذهب المستعمل.

ولحساب سعر المصنعية؛ يتم إضافة نحو بين 6-10% من سعر الجرام، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.