400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر، أبرز ما يبحث عنه المشترون، خاصة مع تذبذب الأسعار الفترة الماضية، ما بين الصعود والهبوط.

وهبطت أسعار الذهب اليوم إلى مستويات قياسية، قبل قرار حكومي مرتقب بشأن مبادرة زيرو جمارك والتي من المقرر أن تنتهي أكتوبر المقبل، سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها.

الذهب

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سعر الذهب الآن

ويبحث الكثير عن سعر الذهب الآن في محلات الصاغة المختلفة، والذي سجل هبوطا جديدا اليوم الأحد مقارنة بأسعار الأمس، ليبدأ سعر الجرام الأقل من عيار 12 إلى نحو 1,240 جنيها فقط، فيما سجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 1,447 جنيها فقط بعدما لامس الـ2000 جنيه في ذروة الارتفاع إبريل الماضي.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر والذي يفضله الكثير عند شراء المشغولات الذهبية ، فهبط إلى مستويات قليلة مقارنة بما وصل إليه خلال الأيام الماضية، إذ سحل اليوم أقل من 1900 جنيه، ليبدأ السعر في المحلات لدى التجار اليوم 1,860 جنيه.

الذهب

الذهب في مصر اليوم السبت

وسجل سعر الجنيه الذهب تراجا بقيمة 400 جنيه ، إذ سجل اليوم 17,360 جنيها فقط للبيع كأقل سعر بينما سعر سعره قبل أيام قليلة نحو 17740 جنيها ، لكل جنيه يزن 8 جرامات من عيار 24.

سعر الذهب مباشر

سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، يحتاج معرفته شريحة كبيرة من المهتمين بسوق الصاغة، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد ، 2,491 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,180 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأحد ، من عيار 18: 1,869 جنيه.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء: 1,453 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع: 17,360 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير بسعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، والتي تضاف على كل جرام عند الشراء فقط ، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالسبائك أو الذهب المستعمل.

الذهب

ويمكن حساب سعر المصنعية بإضافة نحو بين 6-10 % من سعر الجرام ، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سعر الذهب عالميا سجل ثباتا إذ سجلت الأوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية 1,923.81 دولار بحلول الساعة 01:09 بتوقيت جرينتش، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.