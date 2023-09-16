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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

الذهب
الذهب

بهتم الآلاف من المصريين بالبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة مع تذبذب الأسعار الفترة الماضية، ما بين الصعود والهبوط، قبل قرار حكومي مرتقب بشأن مبادرة زيرو جمارك والتي من المقرر أن تنتهي أكتوبر المقبل، سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها في التوقيت المعلن.

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سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى مستويات قليلة مقارنة بما وصل إليه خلال الأيام الماضية، إذ سحل اليوم أقل من 1900 جنيه ، ليبدأ السعر في محلات الصاغة لدى التجار من 1,873 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

سعر المعدن النفيس يهم شريحة كبيرة من المجتمع، إذ سجل سعر الجرام من عيار 12 الأقل من 1,249 جنيها فقط، فيما سجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 1,457 جنيها ، ويظل متراجعا بنحو 600 جنيه بعدما تخطى 2000 جنيه في ذروة ارتفاع الأصفر.

الذهب 

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

ويبحث المشترون المقبلون على الزواج عن سعر جرام الذهب عيار 21 إلى أقل من 2200 جنيه في محلات الصاغة، ليبدأ من 2,185  جنيها فقط للبيع بدون مصنعية، فيما وصل إلى 2850 جنيها في تعاملات إبريل الماضي بتراجع يزيد على 650 جنيها.

سعر الذهب مباشر

ويبحث المشترون والبائعون عن سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

الذهب 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت، 2,509 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت، 2,195 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم السبت، من عيار 18: 1,881 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت، عيار 14 للشراء: 1,463 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت، عيار 24 للبيع: 17,480  جنيها.

سعر الذهب عالميا 

وشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا طفيفا إذ سجلت الأوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية 1,923.81 دولار بحلول الساعة 02:21 بتوقيت جرينتش بعد بعد 1,922.99 دولار الثلاثاء الماضي، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

قرار حكومي مرتقب

يذكر أن الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب،  تقدم رسميا بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك في انتظار قرار من الحكومة بتمديدها.

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