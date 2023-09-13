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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ1,877.. هزة قوية في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-9-2023

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب عالميا، وهبط سعر الاونصة إلى مستوى الـ 1910دولارا، وفي مصر شهدت أسعار الذهب تذبذب طفيف مقارنتا بما حدث في أسعار الذهب عالميا.

وتترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع كونها تعد أحد الركائز التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا 2200 جنيها للشراء و2190 جنيها للبيع.

 

أسعار الذهب اليوم عيار 18 

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1,877 بيع و شراء 1,886

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أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,503 شراء 2,514
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,294 شراء 2,305
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,190 شراء 2,200
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,877 شراء 1,886
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,460 شراء 1,467
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,251 شراء 1,257
الاونصةبيع 77,839 شراء 78,194
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,520 شراء 17,600
الكيلوبيع 2,502,857 شراء 2,514,286

الذهب الأن في مصر 

وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية: 

 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء
بيع 2,503 شراء 2,514

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، من عيار 18: 
بيع 1,877 شراء 1,886

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء: بيع 1,460 شراء 1,467

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع:بيع 17,520 شراء 17,600
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