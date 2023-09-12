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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى عائد.. كل ما تريد معرفته عن شهادة قناة السويس الجديدة

صدى البلد

أصدر بنك قناة السويس شهادة ادخار ثلاثية بعائد دوري ثابت، واجاز البنك شراء الشهادة لحد أدنى 1000 جنيه مصر.

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الحد الأدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

المدة:  ثلاث سنوات

 

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.

يتم دفع العائد شهريا أو ربع سنوياً أو سنوياً.

 

شهادة قناة السويس 

خيارات الاسترداد:

 

يتم إعادة حساب العائد على أساس خصم نسبة من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة وفقا لما يلي:

من الشهر 7 الي الشهر 12: نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 10.75%

خلال السنة الثانية: نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 10.00%

خلال السنة الثالثة: نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 9.25%

 

سعر الفائدة 

وسعر العائد على الشهادة الثلاثية  19% يصرف شهريا، ويتيح بنك قناة السويس  إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة، وإمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بضمان الشهادة.

يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

 

إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

 

إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بضمان الشهادة.

المستندات المطلوبة:

 

للعملاء الحاليين طلب اصدار الشهادة الادخارية

 

للعملاء الجدد مستندات فتح حساب بالإضافة الى طلب اصدار الشهادة الادخارية

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