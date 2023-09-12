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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع حاد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بقوة خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد المكاسب التي سجلتها أمس وذلك على المستوى العالمي.

وتترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع كونها تعد أحد الركائز التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

سعر الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب الفورية إلى  مستوى 1910 دولار للأونصة  بعد أن سجل يوم أمس أعلى مستوى منذ 4 جلسات ليصل إلى 1930 دولار للأونصة.

وفي مصر هبطت أسعار الذهب إلى ادنى مستوى لها منذ شهر تقريبا وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 2190 جنيها للشراء.

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انهيار غير متوقع في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 في أدنى مستوى له

أسعار الذهب عيار 18 

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1,877 بيع و شراء 1,886

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم بيع 2,491 شراء 2,503

 

سعر الذهب عيار 21

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,491 شراء 2,503
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,284 شراء 2,294
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,180 شراء 2,190
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,869 شراء 1,877
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,453 شراء 1,460
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,246 شراء 1,251
الاونصةبيع 77,483 شراء 77,839
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,440 شراء 17,520
الكيلوبيع 2,491,429 شراء 2,502,857

 

واستغل الذهب عمليات البيع لجني الأرباح على الدولار الأمريكي التي حدثت أمس، ولكن اليوم عاد الدولار إلى التماسك من جديد وأصبح تركيز الأسواق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي تصدر يوم غد.

ومن المتوقع أن تظل تحركات الأسواق ضعيفة على نطاق واسع حتى صدور بيانات التضخم يوم غد، حيث تشير التوقعات إلى أن التضخم قد لا يظهر تراجعا خلال شهر اغسطس الأمر الذي يمنح البنك الاحتياطي الفيدرالي خيار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، خاصة أن بقاء التضخم الأساسي ثابت سيبقي الذهب تحت ضغط سلبي.

 

أسعار الذهب في مصر 


شهدت أسعار الذهب في مصر يوم أمس تحركات ضعيفة مستمرة منذ فترة في الأسواق، وذلك في ظل توازن بين العرض والطلب في الأسواق بالإضافة إلى استقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية الأمر الذي دفع الأسعار إلى تحركات عرضية في نطاقات ضيقة للغاية. 

اليوم افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً الجلسة عند المستوى 2195 جنيه للجرام دون تغير عن سعر اغلاق الامس حيث تستمر الأسعار في تحركاتها الضعيفة، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 17560 جنيه.

الأسواق المحلية تشهد توازنا مؤخراً بين العرض والطلب، وذلك بسبب تراجع الطلب الموسمي على الذهب خلال هذه الفترة الأمر الذي جعله يتوازن مع المعروض بشكل مناسب، خاصة في ظل غياب العوامل التي تدفع الأسواق إلى التحرك بشكل كبير.

من جهة أخرى كان قد أعلن مجلس الذهب العالمي بيانات تفيد ارتفاع احتياطي مصر من الذهب منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية مايو الماضي بمقدار 0.2 طن من الذهب، ليصل إجمالي احتياطي مصر من الذهب عند 125.9 طن تقريباً. 

احتياطي مصر من الذهب يمثل 24.4% من مجمل الاحتياطات، وجاءت الزيادات في الاحتياطي خلال شهر مارس 2023 بمقدار 0.1 طن من الذهب وبمقدار 0.1 طن في شهر مايو 2023. يأتي هذا بعد ارتفاع احتياطي مصر من الذهب بمقدار 44.7 طن من الذهب خلال عام 2022. 

سجلت مصر المركز الـ 32 على مستوى دول العالم من حيث حجم احتياطات الذهب، واستقرت عند المركز الخامس عربياً بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر والعراق. 

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