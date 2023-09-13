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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

صدى البلد

انخفضت أسعار الذهب عالميا، وتراجع سعر الأونصة إلى مستوى الـ 1910 دولارات.

 وفي مصر، شهدت أسعار الذهب تذبذبا طفيفا، مقارنة بما حدث في أسعار الذهب عالميا.

وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية كونها تعد أحد الركائز التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2200 جنيه للشراء و2190 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1,877 بيع و شراء 1,886 جنيها 

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,503 شراء 2,514
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,294 شراء 2,305
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,190 شراء 2,200
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,877 شراء 1,886
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,460 شراء 1,467
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,251 شراء 1,257
الاونصةبيع 77,839 شراء 78,194
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,520 شراء 17,600
الكيلوبيع 2,502,857 شراء 2,514,286

 

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سعر الذهب الآن في مصر 

وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية: 

 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء بيع 2,503 شراء 2,514 جنيها 
بيع 2,503 شراء 2,514

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، من عيار 18: بيع 1,877 شراء 1,886 جنيها 
بيع 1,877 شراء 1,886

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء: بيع 1,460 شراء 1,467 جنيها 

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع: بيع 17,520 شراء 17,600 جنيها 
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