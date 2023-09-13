الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

انخفضت أسعار الذهب عالميا، وتراجع سعر الأونصة إلى مستوى الـ 1910 دولارات.

وفي مصر، شهدت أسعار الذهب تذبذبا طفيفا، مقارنة بما حدث في أسعار الذهب عالميا.

وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية كونها تعد أحد الركائز التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2200 جنيه للشراء و2190 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1,877 بيع و شراء 1,886 جنيها

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,514 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,305 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,200 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,886 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,467 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,257 الاونصة بيع 77,839 شراء 78,194 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,520 شراء 17,600 الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,514,286

سعر الذهب الآن في مصر

وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء بيع 2,503 شراء 2,514 جنيها

بيع 2,503 شراء 2,514

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، بيع 2,190 شراء 2,200 جنيها

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، من عيار 18: بيع 1,877 شراء 1,886 جنيها

بيع 1,877 شراء 1,886

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء: بيع 1,460 شراء 1,467 جنيها

سعر الجنيه الذهب