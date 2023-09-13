الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

انخفضت أسعار الذهب عالميا، وتراجع سعر الأونصة إلى مستوى الـ 1910 دولارات.
وفي مصر، شهدت أسعار الذهب تذبذبا طفيفا، مقارنة بما حدث في أسعار الذهب عالميا.
وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية كونها تعد أحد الركائز التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2200 جنيه للشراء و2190 جنيها للبيع.
أسعار الذهب اليوم عيار 18
ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1,877 بيع و شراء 1,886 جنيها
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,503 شراء 2,514
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,294 شراء 2,305
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,190 شراء 2,200
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,877 شراء 1,886
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,460 شراء 1,467
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,251 شراء 1,257
|الاونصة
|بيع 77,839 شراء 78,194
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,520 شراء 17,600
|الكيلو
|بيع 2,502,857 شراء 2,514,286
سعر الذهب الآن في مصر
وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية:
سعر الجرام عيار 24
- سعر عيار 24 اليوم الأربعاء بيع 2,503 شراء 2,514 جنيها
|بيع 2,503 شراء 2,514
سعر جرام الذهب عيار 21
- سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، بيع 2,190 شراء 2,200 جنيها
سعر الجرام عيار 18
- سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، من عيار 18: بيع 1,877 شراء 1,886 جنيها
|بيع 1,877 شراء 1,886
سعر الجرام عيار 14
- سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء: بيع 1,460 شراء 1,467 جنيها
سعر الجنيه الذهب
- بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع: بيع 17,520 شراء 17,600 جنيها