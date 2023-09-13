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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

صدى البلد

 

يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 13-9-2023، ضمن نشرته الخدمية 

وجاء سعر الريال مقابل الجنيه كالتالي :

 

سعر الريال السعودي مصرف أبوظبي الاسلامي

سعر شراء الريال السعودي 8.24 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه

سعر الريال السعودي البنك الاهلي الكويتي

سعر شراء الريال السعودي 8.22 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه

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سعر صرف الريال السعودي اليوم

 

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر شراء الريال السعودي 8.22 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المتحد

سعر شراء الريال السعودي 8.22 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر شراء الريال السعودي 8.20 جنيه

سعر بيع الريال السعوديالدولار8.23 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري 

سعر شراء الريال السعودي 8.20 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.23 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر شراء الريال السعودي 8.19 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه

سعر الريال السعودي بنك قطر الوطني

سعر شراء الريال السعودي 8.14 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه

سعر الريال السعودي بنك بلوم

سعر شراء الدولار 8.12 جنيه

سعر بيع الدولار 8.26 جنيه

سعر الريال السعودي بنك التنمية الصناعية

سعر شراء الريال السعودي 8.11 جنيه

سعر بيع الريال السعودي8.23 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

سعر شراء الدولار 8.02 جنيه

سعر بيع الدولار 8.26 جنيه

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 

سعر شراء الريال السعودي7.95 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه

سعر الريال السعودي بنك الامارات دبي

سعر شراء الريال السعودي 8.18 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.26 جنيه

سعر الريال السعودي بنك فيصل الاسلامي

سعر شراء الريال السعودي 8.20 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية

سعر شراء الريال السعودي 8.21 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر شراء الريال السعودي 8.04 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه

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