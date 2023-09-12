8 أسابيع متتالية| الدولار يواصل الصعود أمام 6 عملات.. وهذا سعره بمصر

ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليعوض معظم الخسائر التي سجلها مطلع هذا الأسبوع.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الدولار لثمانية أسابيع متتالية مسجلاً ارتفاعا منذ بداية شهر سبتمبر بنسبة 1.1%.

ارتفاع الدولار، ساهم بشكل أساسي في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب، بالإضافة إلى تداول عوائد السندات الأمريكية بالقرب من مستويات قياسية.

كما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات منذ بداية شهر سبتمبر بنسبة 4.1% لتشهد ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي، حسب "جولد بيليون".

وفي مصر، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، بالبنوك.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

يتأثر الذهب بشكل سلبي من ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية وارتفاع مستويات الدولار بسبب كونه أصل لا يقدم عائد لحائزيه وبالتالي يتراجع الطلب عليه لصالح الاستثمار في أسواق السندات التي تقدم عائد يرتفع بارتفاع أسعار الفائدة.

جدير بالذكر أن الأسواق تسعر احتمال بنسبة 92% أن يقوم البنك الفيدرالي خلال اجتماعه الأسبوع القادم بتثبيت الفائدة دون تغيير، واحتمال آخر بنسبة 43% أن يقوم البنك برفع الفائدة خلال اجتماعه في نوفمبر.