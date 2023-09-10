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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

صدى البلد

شهدت الأسابيع الماضية ارتفاع كبير في أسعار السجائر غير الرسمية حتى وصلت الزيادة إلى 100% في سعر العلبة وأكثر، ولكن بدأت أسعار السجائر في الانخفاض الأيام الماضية، ومن المنتظر أن يشهد السوق انخفاضات متتالية في الاسواق.


وقال  منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن جميع إيرادات بيع السجائر بأسعار غير رسمية خارج نطاق الموازنة العامة للدولة".

وأكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية، أن مكاسب بيع السجائر في السوق السوداء في مصر وصلت 100%، الفلوس دي دخلت جيب التجار مش جيب الحكومة.

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وتنتج مصر  حوالي 3.5 مليار علبة سجائر سنوياً، وهناك تحسنًا قريبًا في أزمة السجائر.

 الشرقية للدخان

قررت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، زيادة إنتاجها من السجائر بنسبة إجمالية 40% مقارنة بالشهور السابقة، وطرح كميات إضافية من منتجاتها، بحسب بيان للبورصة المصرية، وذلك للتصدي لازمة السوق السوداء.

 

وقال  عبدالغني في تصريحات تلفزيونية، إن بعد الشراكة مع الإمارات، تسير الأمور بشكل جيد، مشيرا  إلى أن الشريك الإماراتي قدم تمويلاً بقيمة 150 مليون دولار لتطوير عمليات الإنتاج وضمان توفير الكميات اللازمة من التبغ لسد احتياجات الشركة والسوق المصرية.

وأعلن مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" تقسيم الشركة، وفقا لقرارات مجلس الإدارة المرسلة للبورصة يوم الأربعاء، وقالت الشركة، إن قرار تقسيم الشركة يأتي لفصل الأصول العقارية غير المستغلة.
 

وأعلنت الحكومة، عن حملة في الأسواق لضبط أسعار السجائر في السوق السودا والتي تزيد سعرها إلى الضعف وأكثر.

 

أسعار السجائر الرسمية


سعر علبة سجائر مونديال لايت: 24 جنيهًا
سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 24 جنيهًا
سعر علبة سجائر مونديال سويتش بلو بيري: 24 جنيهًا
سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول: 24 جنيهًا
سعر علبة سجائر بلمونت: 24 جنيهًا
سعر علبة سجائر كليوباترا كوين سوفت: 24 جنيهًا
سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس أبيض: 24 جنيهًا
سعر علبة سجائر مونديال أحمر: 24 جنيهًا
سعر علبة سجائر مونديال أزرق: 24 جنيهًا

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