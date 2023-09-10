عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم 1.6% لشهر أغسطس 2023

صدى البلد

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،  الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذي سجل  (184.0) نقطة لشهر اغسطس 2023،  مرتفعا  ب  (1.6%) عن شهر يوليو 2023.

 

 ارتفاع التضخم 


ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.0%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (22.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.5%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (7.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.4%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.4%).

بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة  (1.4- %)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة  (3.2- %) .

  •  سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (39.7%) لشهر اغسطس 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر اغسطس 2023 مقارنة بشهـر يوليو 2023): 

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.3%)،  مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.0%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (22.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.5%) .
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (5.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.4%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.3%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%) ، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%) .
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 
قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.4%) .
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.8%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%) .
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.4%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.8%) .
10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%).
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.6%).
ثانياً: التغير السنوي (شهر اغسطس 2023 مقارنة بشهر اغسطس 2022):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (71.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي :ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (48.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (97.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (85.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (69.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (30.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (62.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (98.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (39.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (77.8%) .
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (57.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (57.6%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (23.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (44.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (22.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (22.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (39.9%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (7.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (32.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.0%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 
قدره (42.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (36.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (54.9%)،.
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (22.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (20.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (31.0%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (15.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (39.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (12.5%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%) .
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (27.9%) بسبب ارتفاع أسعار الصحف والكتب والأدوات  الكتابية بنسبة (50.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (5.4%).
10- سجل قسم التعليم ثباتاً عند أرتفاع قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%) .
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (49.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (49.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (31.4%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (29.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (35.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (48.7%).

التضخم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أسعار المستهلكين الخضروات التضخم مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

كسر حاجز الـ 1300.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تحول كبير.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

القاهرة 37| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10 سبتمبر

أسعار الذهب اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

إسقاط 25 منها.. 32 مسيرة روسية تهاجم أوكرانيا خلال الليل

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم 1.6% لشهر أغسطس 2023

ليبيا تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة دانيال|فيديو

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نصائح مهمة من هيئة الدواء لمرضي انخفاض ضغط الدم

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ