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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع رسميا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صدى البلد

تشهدت أسعار الذهب في مصر تذبذب محدود على مستوى جميع الاعيرة الذهبية، وفي كافة محالات الصاغة.

وخلال اليومين الماضيين غلب الانخفاض حيث تراجعت  أسعار الذهب 20 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1,877 بيع و شراء 1,886

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الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم 1.6% لشهر أغسطس 2023

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أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأحد 10-9-2023

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,503 شراء 2,514
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,294 شراء 2,305
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,190 شراء 2,200
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,877 شراء 1,886
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,460 شراء 1,467
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,251 شراء 1,257
الاونصةبيع 77,839 شراء 78,194
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,520 شراء 17,600
الكيلوبيع 2,502,857 شراء 2,514,286

الذهب الأن في مصر 

وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأحد
بيع 2,503 شراء 2,514

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأحد، من عيار 18: 
بيع 1,877 شراء 1,886

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 14 للشراء: بيع 1,460 شراء 1,467

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد، عيار 24 للبيع:بيع 17,520 شراء 17,600
الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الذهب الان في مصر سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب مصر

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