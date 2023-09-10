أسعار الذهب تتراجع رسميا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تشهدت أسعار الذهب في مصر تذبذب محدود على مستوى جميع الاعيرة الذهبية، وفي كافة محالات الصاغة.

وخلال اليومين الماضيين غلب الانخفاض حيث تراجعت أسعار الذهب 20 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1,877 بيع و شراء 1,886

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,514 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,305 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,200 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,886 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,467 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,257 الاونصة بيع 77,839 شراء 78,194 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,520 شراء 17,600 الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,514,286

الذهب الأن في مصر

وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد

بيع 2,503 شراء 2,514

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد، بيع 2,190 شراء 2,200

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأحد، من عيار 18:

بيع 1,877 شراء 1,886

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 14 للشراء: بيع 1,460 شراء 1,467

سعر الجنيه الذهب