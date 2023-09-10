أسعار الذهب تتراجع رسميا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تشهدت أسعار الذهب في مصر تذبذب محدود على مستوى جميع الاعيرة الذهبية، وفي كافة محالات الصاغة.
وخلال اليومين الماضيين غلب الانخفاض حيث تراجعت أسعار الذهب 20 جنيها للجرام الواحد.
أسعار الذهب اليوم عيار 18
ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1,877 بيع و شراء 1,886
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,503 شراء 2,514
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,294 شراء 2,305
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,190 شراء 2,200
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,877 شراء 1,886
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,460 شراء 1,467
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,251 شراء 1,257
|الاونصة
|بيع 77,839 شراء 78,194
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,520 شراء 17,600
|الكيلو
|بيع 2,502,857 شراء 2,514,286
الذهب الأن في مصر
وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية:
سعر الجرام عيار 24
- سعر عيار 24 اليوم الأحد
|بيع 2,503 شراء 2,514
سعر جرام الذهب عيار 21
- سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد، بيع 2,190 شراء 2,200
سعر الجرام عيار 18
- سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأحد، من عيار 18:
|بيع 1,877 شراء 1,886
سعر الجرام عيار 14
- سجّل سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 14 للشراء: بيع 1,460 شراء 1,467
سعر الجنيه الذهب
- بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد، عيار 24 للبيع:بيع 17,520 شراء 17,600