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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم من 15.3% إلى 39.7% خلال عام

صدى البلد

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (39.7%) لشهر اغسطس 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق. ، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

التغير السنوي في معدل التضخم (شهر اغسطس 2023 مقارنة بشهر اغسطس 2022):

سجلت اسعار الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (71.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي .

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الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم 1.6% لشهر أغسطس 2023

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أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأحد 10-9-2023

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (48.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (97.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (85.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (69.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (30.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (62.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (98.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (39.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (77.8%) .

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (57.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (57.6%).

 سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (23.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (44.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (22.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (22.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (39.9%).

 سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (7.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (32.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.0%).

 سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 

قدره (42.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (36.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (54.9%)،.

 سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (22.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (20.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (31.0%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (15.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (39.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (12.5%).

 سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%) .

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (27.9%) بسبب ارتفاع أسعار الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (50.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (5.4%).

سجل قسم التعليم ثباتاً عند أرتفاع قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%) .

 سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (49.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (49.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (31.4%).

 سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (29.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (35.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (48.7%). 

 

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