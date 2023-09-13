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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بشرى سارة للموظفين.. 3 أيام إجازة متتالية قبل نهاية الشهر الجاري

صدى البلد

أعلنت الحكومة أن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية.

إجازة المولد النبوي 

حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

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إجازة رسمية

وذلك يحصل الموظفون على إجازة لمدة 3 أيام متتالية، الخميس إجازة المولد النبوي والجمعة والسبت إجازة أسبوعية رسمية.

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالي 1445 ستكون فلكيًا يوم السبت القادم، وعدته 30 يومًا، وبذلك يكون المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر الحالي.

وقال القاضي -في بيان أصدره أمس الثلاثاء- إن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة في تمام الساعة 3:41 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 30 من صفر 1445هـ الموافق 15 سبتمبر الحالي (اليوم التالي للرؤية).

أضاف أنه في يوم الرؤية بعد غد الخميس يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ 9 دقائق في مكة المكرمة و4 دقائق في القاهرة.

نوّه إلى أنه في باقي محافظات مصر سيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (4 و8 دقائق)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1 و27 دقيقة).

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