سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13-9-2023

أخبار التوك شو|توقعات بسقوط أمطار على عدة محافظات وهذا سبب انتشار الرائحة الكريهة في الجو.. والهلال الأحمر المصري يجهز معونة تزن 87 طنًا لإرسالها إلى ليبيا