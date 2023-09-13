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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13-9-2023

صدى البلد

 

يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 13-9-2023، ضمن نشرته الخدمية .

وجاء الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه كالتالي :

 

سعر الدرهم الاماراتي  مصرف أبوظبي الاسلامي

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.41 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.43 جنيه

سعر الريال الدرهم الاماراتي البنك الاهلي الكويتي

 

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.40 جنيه

سعر بيع الدرهم  الاماراتي8.43 جنيه

سعر صرف الدرهم الاماراتي اليوم

 

سعر الدرهم الاماراتي في المصرف العربي الدولي

سعر شراء الدرهم الاماراتي  8.40 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.43 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه 

سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.38 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.40 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي في البنك الاهلي المصري 

سعر شراءالدرهم الاماراتي  8.20 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.23 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي في البنك التجاري الدولي

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.38 جنيه

سعر بيع الدرهم  الاماراتي 8.40 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي بنك قطر الوطني

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.37 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.43 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي بنك بلوم

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.36 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.43 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي بنك التنمية الصناعية

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.11 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.23 جنيه

سعرالدرهم الاماراتي في بنك أبوظبي التجاري

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.34  جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.40  جنيه

سعر الدرهم الاماراتي في المصرف المتحد 

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.23 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.43 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الامارات دبي

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.38 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.43 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي بنك فيصل الاسلامي

سعر شراء الدرهم الاماراتي 8.38 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.43 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي  في بنك الاسكندرية

سعر شراءالدرهم الاماراتي 8.39 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.43 جنيه

سعر الدرهم الاماراتي في بنك البركة

سعر شراءالدرهم الاماراتي   8.28 جنيه

سعر بيع الدرهم الاماراتي 8.43  جنيه

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