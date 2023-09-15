500 جنيه|أسعار الذهب تهبط إلى مستويات قياسية الآن قبل قرار حكومي مرتقب

يبحث الكثير يوميا عن آخر أسعار الذهب في مصر، مع التراجع الملحوظ في أسعار المعدن عالميا ليسجل مستويات متدنية مقارنة بما سجله قبل عدة أيام، فيما ينتظر المعدن قرار من الحكومة بشأن مبادرة “زيرو جمارك” خلال أيام.

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سعر الذهب عيار 21 الآن

يبحث الكثيرون عن سعر جرام الأصفر من عيار 21، حيث يهتم به شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الذهب المصرية، والذي سجل مستويات متدنية مقارنة بأسعار الأمس فيما دون الـ 2200 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 الآن

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 فتراجع ليبدأ سعره اليوم من 1,869 جنيها للبيع في محلات الصاغة اليوم، بعد أن وصل إلى نحو 2500 جنيه في ذروة الارتفاع في إبريل الماضي، فيما سجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 1,453 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم تراجعا ملحوظا ، إذ سجل نحو 17,440 جنيها فقط كأقل سعر بعد 17960 جنيها، لكل جنيه يزن 8 جرامات من عيار 24، فيما وصل الفارق بين سعر اليوم وأعلى سعر سجله الجنيه 22400 جنيه، نحو 5000 جنيه.

سعر الذهب مباشر

وعن سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، فيقدم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء، 2,503 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,190 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

الذهب

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، من عيار 18: 1,877 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء: 1,460 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع: 17,440 جنيها.

قرار حكومي مرتقب

وكشف الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، في تصريحات سابقة له أنه تقدم رسميا بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك في انتظار قرار من الحكومة بتمديدها قبل انتهائها بعد أيام.

وبين مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أن انضمام مصر لبريكس حدث اقتصادي قوي، سيساعد في تراجع الذهب والدولار مستقبلا.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر الذهب عالميا إذ سجلت الأوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية، تراجعا ملحوظا إلى 1,909.62 دولار بحلول الساعة 03:45 بتوقيت جرينتش بعد بعد 1,922.99 دولار أمس، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.