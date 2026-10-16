إعلام سوري: توغل إسرائيلي بـ 5 آليات عسكرية باتجاه قرية أبو مذراة بريف القنيطرة

شهد ريف القنيطرة الجنوبي في سوريا توغلا جديدا للقوات الإسرائيلية، حيث أفادت وسائل إعلام سورية بتحرك 5 آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه قرية أبو مذراة، في تطور ميداني جديد تشهده المنطقة الحدودية جنوب البلاد.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق من ريف القنيطرة، وسط حالة من التوتر الأمني في جنوب سوريا وتزايد التقارير عن توغلات وتحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق القريبة من خط الفصل.



وأفادت التقارير بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية تحركت من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه القرية، دون ورود تفاصيل مؤكدة بشأن مدة التوغل أو وقوع إصابات أو اعتقالات جراء التحرك.