أمين عام جائزة خليفة الدولية للنخيل: 5 ملايين نخلة جديدة تعزز فرص مصر في المنافسة بأسواق التمور

أكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن النخيل يتمتع بقدرة استثنائية على التكيف مع الظروف البيئية الصعبة، وفي مقدمتها ارتفاع ملوحة التربة والمياه وندرة الموارد المائية والعواصف، مشيراً إلى أن هذه الخصائص جعلت النخلة قادرة على الاستمرار والإنتاج في بيئات يصعب على كثير من المحاصيل الأخرى تحملها.

وقال الدكتور عبد الوهاب البخارى ، في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال لقاء صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام على هامش المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية، الذي أُقيم بواحة سيوة ، إن قطاع النخيل والتمور يواجه عدداً من التحديات التي تتطلب تعزيز البحث العلمي والابتكار وتطوير أساليب الإنتاج والتصنيع، مؤكداً أهمية الشراكة الإماراتية المصرية في دعم القطاع وتعزيز تنافسيته واستدامته..مؤكداً أهمية البحث العلمي والابتكار والشراكة الإماراتية المصرية في تعزيز تنافسيته واستدامته.

وأوضح أن النخيل، كغيره من المحاصيل، يتأثر بالتغيرات المناخية، إلا أن قدرته الطبيعية على التكيف تمنحه مرونة أكبر في مواجهة الظروف القاسية، لافتاً إلى أن التأثيرات المناخية تظهر بصورة أكثر وضوحاً على بعض المحاصيل، مثل الحبوب، مقارنة بالنخيل.

وأشار إلى أن واحات النخيل تمثل نظاما بيئيا متكاملاً يمتد لآلاف السنين، وهو ما يختلف عن المزارع الحديثة التي أقيمت وفق نظم زراعية مستحدثة، مؤكداً أن هذا النظام التاريخي أسهم في تعزيز قدرة النخيل على التكيف مع البيئة المحيطة.

وأضاف أن ارتفاع الملوحة قد يترك آثاراً على سعف النخيل في بعض المناطق، إلا أن النخلة تظل من الأشجار القوية ذات القدرة العالية على التحمل، وهو ما يدعم استمرار زراعتها في المناطق الصحراوية والبيئات التي تعاني من محدودية المياه أو ارتفاع ملوحة التربة والمياه.

خطر يهدد أشجار النخيل

وحول أبرز التحديات التي تواجه قطاع النخيل، أوضح أن مرض البيوض يمثل أحد أخطر الأمراض التي تهدد زراعة النخيل في شمال إفريقيا، موضحاً أنه مرض فطري يصيب الجذور ويؤثر على قدرة الشجرة على امتصاص العناصر اللازمة لنموها، لتتدهور حالتها تدريجياً وقد تنتهي بموتها.

وأشار إلى أن اسم المرض يرتبط بأحد أعراضه، حيث يتحول لون السعف من الأخضر إلى الأبيض، ثم تتطور الإصابة تدريجياً حتى تموت السعفة، وتمتد الأعراض إلى أجزاء أخرى من النخلة، وصولاً إلى موت الشجرة في الحالات المتقدمة.

وكشف عن أن المرض تسبب خلال 100 عام في خسائر كبيرة بالمملكة المغربية، التي تراجعت أعداد النخيل فيها من نحو 12 مليون نخلة إلى 4 ملايين، بعد فقدان قرابة 8 ملايين نخلة..مشددا على أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول، خاصة من خلال عدم نقل الفسائل المصابة من المناطق الموبوءة إلى المناطق السليمة، إلى جانب تطبيق الممارسات الزراعية السليمة وتطوير نظم الري.

وأوضح أن التحول من نظم الري المفتوح إلى نظم أكثر كفاءة، وفي مقدمتها الري بالتنقيط، يسهم في تحسين إدارة المياه والحد من الظروف التي قد تساعد على انتشار المرض.

وأعرب عن ارتياحه لعدم انتشار مرض البيوض خارج مناطق محددة في شمال إفريقيا، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون بين الدول المنتجة للتمور، وتشديد الرقابة على نقل الفسائل، لمنع انتقال المرض إلى مناطق جديدة، خاصة دول الشرق الأوسط.

سوسة النخيل الحمراء

وأكد أن البيوض ليس التحدي الوحيد، إذ تمثل سوسة النخيل الحمراء واحدة من أخطر الآفات التي تهدد النخيل في العديد من الدول، سواء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو الدول التي توسعت حديثاً في زراعته.

وأوضح أن خطورة السوسة تمتد إلى عدد كبير من الدول المنتجة للتمور، وكذلك الدول التي تعمل على تطوير هذا القطاع، بما فيها بعض الدول الإفريقية وأستراليا، مشدداً على أهمية تكثيف جهود الرصد والمكافحة وتبادل الخبرات العلمية والفنية لحماية الثروة النخيلية.

فرصة لتعزيز صادرات مصر

وأكد أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتعزيز مكانتها في صناعة التمور عالمياً، في ظل ضخامة أعداد النخيل وتنوع الأصناف ومناطق الإنتاج.

وأشار إلى أن التوسع في زراعة الأصناف التجارية المطلوبة عالمياً، ضمن مشروعات تستهدف إضافة نحو 5 ملايين نخلة جديدة، يمثل فرصة مهمة لتعزيز حضور مصر في الأسواق الدولية، شريطة أن يصاحب هذا التوسع تخطيط علمي دقيق، واختيار الأصناف الملائمة للبيئة الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتطوير منظومة ما بعد الحصاد.

وشدد على أن زيادة الإنتاج وحدها لا تكفي لإحداث طفرة في صادرات التمور، وإنما يجب أن تتكامل مع معايير الجودة وسلامة الغذاء والفرز والتخزين والتصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق، بما يضمن وصول المنتج المصري إلى الأسواق المستهدفة بالمواصفات المطلوبة ويحقق عائداً اقتصادياً أفضل للمنتجين والمزارعين.

وأشار إلى أهمية دعم صغار ومتوسطي المزارعين، خاصة من خلال توفير إمكانات التخزين المبرد وتحسين عمليات التداول، للحد من الفاقد بعد الحصاد، وتمكين المنتجين من تسويق محاصيلهم في التوقيت المناسب بدلاً من الاضطرار إلى البيع السريع بأسعار منخفضة.

الإمارات.. تجربة رائدة

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت خلال العقود الماضية في بناء تجربة رائدة في قطاع النخيل والتمور، مستلهمة رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقدرة الزراعة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم صعوبة البيئة والموارد.

وأشار إلى أن الشيخ زايد وضع منذ تأسيس الدولة عام 1971 أسساً قوية للتنمية الزراعية، وقدم الدعم للمزارعين ووفر الأراضي والإمكانات اللازمة لاستصلاحها، رغم تحديات الملوحة والظروف المناخية.

وأضاف أن هذه الرؤية أسهمت في بناء قطاع متكامل للنخيل والتمور، قائم على البحث العلمي والتكنولوجيا وتطوير الإنتاج والتصنيع والتسويق.

وأوضح أن الإمارات تمتلك إمكانات متقدمة في إنتاج فسائل النخيل، إلى جانب منشآت صناعية كبرى، من بينها مصنع الفوعة للتمور، الذي تصل صادراته إلى نحو 200 ألف طن سنوياً، بما يعكس تطور منظومة الإنتاج وقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأكد أن المنافسة الدولية في قطاع التمور لا تقوم على حجم الإنتاج وحده، وإنما تعتمد بدرجة أساسية على جودة المنتج وقيمته المضافة والتصنيع والتعبئة والتغليف والقدرة على تلبية اشتراطات الأسواق العالمية.

وأشار إلى استفادة الإمارات من موقعها التجاري في استيراد التمور من دول منتجة، من بينها السعودية والعراق وباكستان، ثم إعادة تصديرها إلى أسواق مختلفة في عبوات وأوزان متنوعة، بما يرفع القيمة الاقتصادية للمنتج.

التعاون المصري الإماراتي

وأكد أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، تمثل نموذجاً متخصصاً لدعم قطاع النخيل والتمور، من خلال تشجيع البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والمنتجين والجهات المعنية.

وأشار إلى أهمية توسيع التعاون بين الجائزة والجهات المصرية المختصة، وتبادل الخبرات العلمية والفنية، بما يساعد على تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع والتسويق، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر في مجال التمور.

شراكة تصنع التنمية

وأكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد أن التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في تطوير قطاع نخيل التمر يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتي أرست دعائمها القيادتان الحكيمتان، وترسخت عبر عقود من التعاون والتضامن والعمل المشترك.

وأوضح أن هذه العلاقات، التي تحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "حفظه الله"، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تمثل نموذجاً للشراكة العربية القائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والرؤية التنموية بعيدة المدى.

وأضاف أن ما تحقق في قطاع النخيل والتمور المصري، ولا سيما في واحة سيوة منذ عام 2015، يعكس انتقال هذه العلاقات من أطر التعاون التقليدي إلى شراكات تنموية ملموسة، تسهم في نقل المعرفة وتطوير الإنتاج والتصنيع وتحسين فرص المزارعين والمنتجين، بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية ويعزز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في البلدين.

وأعرب الأمين العام عن بالغ الشكر والتقدير والامتنان إلى الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، على دعمه المتواصل لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، واهتمامه بتعزيز دورها التنموي والإنساني في خدمة قطاع النخيل والتمور، وتوسيع أثر مبادراتها وبرامجها على المستويين العربي والدولي.

وأكد أن هذا الدعم والرعاية يشكلان ركيزة أساسية في استمرار رسالة الجائزة، وتعزيز مساهمتها في تطوير قطاع النخيل والتمور، وتمكين المزارعين والمنتجين، وتحويل المبادرات العلمية والتنموية إلى أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

وشدد على أن مستقبل صناعة التمور لا يرتبط بزيادة أعداد النخيل فقط، وإنما ببناء منظومة متكاملة تبدأ من اختيار الصنف والزراعة، مروراً بالإنتاج والحصاد والتخزين والتصنيع، وصولاً إلى التعبئة والتسويق والتصدير، بما يحول الثروة النخيلية إلى قيمة اقتصادية مستدامة.