بابا الفاتيكان يترأس قداسا بمستشفى جيميللي بعد جراحة لاستئصال عقدة رئوية

أعلن الفاتيكان أن البابا ليو الرابع عشر ترأس قداسًا اليوم في مستشفى جيميللي بالعاصمة الإيطالية، عقب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال عقدة رئوية، ونشر الصور الأولى له بعد الجراحة.

وشارك في القداس أطباء وممرضون حضروا خارج أوقات دوامهم، إلى جانب أفراد من فيلق الدرك التابع لدولة الفاتيكان.

وأعرب البابا، خلال عظته، عن شكره لطاقم المستشفى على رعايتهم اليومية للمرضى، ولا سيما المساعدة التي قدموها له.

وفي سياق متصل، أفاد بيان طبي صادر عن المستشفى بأن فحوصات الدم والأشعة السينية للصدر التي أُجريت اليوم أكدت استمرار تحسن الحالة الصحية العامة للبابا، مشيرًا إلى مواصلته جلسات العلاج الطبيعي التنفسي، وأن فترة التعافي بعد العملية سمحت له بممارسة أنشطته اليومية المعتادة بصورة مستقلة.