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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج: لن نتهاون مع أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية والطوارئ على مدار الساعة

الحملات التفتيشية المفاجئة
الحملات التفتيشية المفاجئة
أ ش أ

 أكد محافظ سوهاج طارق راشد، اليوم الجمعة، أن أي تقصير يثبت في تقديم الخدمة الطبية سيواجه بالإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على ضرورة انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ وتقديم الرعاية الطبية للحالات الحرجة على مدار الساعة.

وكان المحافظ قد وجه - وفق بيان - بفتح تحقيق فوري في شكوى بشأن تغيب أطباء وأفراد من طاقم التمريض عن النبطشية المسائية بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى جهينة المركزي، وإحالة المتغيبين إلى التحقيق حال ثبوت صحة الشكوى، وذلك عقب رصد وحدة الرصد الإعلامي بالمحافظة مقطع فيديو متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مواطن يستغيث من داخل القسم، مدعيًا عدم وجود أطباء أو مقدمي خدمة إسعافية أثناء محاولته تقديم الرعاية الطبية لنجله المصاب بجروح.

من جانبه، قرر وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتور أحمد رفعت، تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن إدارتي الطب العلاجي والتفتيش المالي والإداري، للتوجه إلى مستشفى جهينة المركزي ومراجعة جداول النبطشيات، وتشديد الرقابة لضمان انتظام العمل بقسم الاستقبال والطوارئ.

وفي سياق آخر، أعلنت مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بسوهاج، الدكتورة مي طهطاوي، تمكن حملة رقابية مكبرة للفرع، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، من ضبط مصنع مخللات يُدار دون ترخيص بمركز أخميم، وإعدام 3 أطنان من المخللات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومكافحة الغش التجاري وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة.

وأوضحت أن الحملة تحركت عقب ورود معلومات بشأن وجود منشأة غير خاضعة للرقابة تقوم بتصنيع المخللات، وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد مخالفات جسيمة، شملت غياب اشتراطات التصنيع الجيد، وسوء تخزين المواد الخام والمنتجات النهائية، وانتشار القوارض والفئران داخل أماكن التصنيع، فضلًا عن وجود مواد تالفة ومجهولة المصدر تُستخدم في الإنتاج.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإعدام الكميات المضبوطة وفقًا للقواعد المنظمة، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط المخالفات والتصدي للممارسات التي تهدد سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

محافظ سوهاج طارق راشد الطوارئ

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