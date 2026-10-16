بوتين: إنشاء منطقة آمنة على حدود روسيا لن يكون موضع تفاوض مع أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم أن إنشاء منطقة آمنة لحماية المناطق الحدودية الروسية لن يكون موضع تفاوض في أي محادثات سلام محتملة مع أوكرانيا.

وأوضح بوتين خلال زيارته مركز قيادة احتياطيا لمجموعة القوات الروسية المشتركة أن القوات المسلحة الروسية كلفت، عقب توغل القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، بمهمة لا تقتصر على طرد القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية، بل تشمل أيضا إنشاء منطقة آمنة في الأراضي المجاورة.

وقال بوتين: "أذكر أنه بعد توغل القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، كلفت القوات المسلحة الروسية بمهمة لا تقتصر على طرد العدو من أرضنا، بل تشمل أيضا إنشاء منطقة أمنية في الأراضي المجاورة. وهذه المهمة تنفذ بنجاح". وفق موقع قناة "روسيا اليوم" الإخباري.

وشدد الرئيس الروسي على أن الهدف الأساسي لهذه العمليات يتمثل في ضمان الأمن الكامل للمناطق الحدودية الروسية على المدى الطويل. وأضاف: "هدفنا هو ضمان الأمن المطلق للمناطق الحدودية الروسية في المستقبل، ولا نعتزم جعل ذلك موضوعا لمفاوضات سلام محتملة مع أوكرانيا".

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المنطقة الآمنة الممتدة على طول الحدود الدولية مع أوكرانيا يبلغ طولها 660 كيلومترا، تخضع 465 كيلومترا منها حاليا للسيطرة الروسية.

وقال بيسكوف للصحفيين : يبلغ امتداد المنطقة الآمنة على طول حدود الدولة 660 كيلومترا، ونسيطر حاليا على 465 كيلومترا منها، أي ما يعادل 70%.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن المنطقة الآمنة في المناطق الحدودية مع أوكرانيا قد تم توسيعها بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.