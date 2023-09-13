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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الذهب
الذهب

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم في مصر، قبل قرار مرتقب من الحكومة بشأن مبادرة “زيرو جمارك” خلال أيام، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الأصفر من عيار 21 فهو يهتم به شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الذهب المصرية.

الذهب 

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سعر الذهب عيار 18 الآن 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بداية من  1,877 للبيع في محلات الصاغة اليوم ، بعد أن وصل إلى نحو 2500 جنيه في ذروة الارتفاع في إبريل الماضي.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

أما سعر جرام الذهب عيار 21 إلى أقل من 2200 جنيه في محلات الصاغة، ليبدأ من 2,190  جنيها فقط للبيع بدون مصنعية، فيما وصل إلى 2850 جنيها في تعاملات إبريل الماضي بتراجع يزيد على 650 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وبالنسبة لسعر الأصفر اليوم في مصر، فسجل سعر الجرام من عيار 12 الأقل من 1,251  جنيها فقط، فيما واصل سعر الجرام من عيار14  إلى نحو 1,460 جنيها متراجعا من ما يزيد على 2000 جنيه في ذروة ارتفاع الأصفر.

الذهب

فيما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 400 جنيه إذ سجل اليوم نحو 17,520 جنيها فقط كأقل سعر بعد 17960 جنيها ، لكل جنيه يزن 18 جرامات من عيار 24.

سعر الذهب مباشر

وعن سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، فيقدمه موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء، 2,514 جنيهًا.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,200 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، من عيار 18: 1,886 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء: 1,467 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع: 17,520  جنيها.

قرار حكومي مرتقب

وكان الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أعلن أنه تقدم رسميا بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك في انتظار قرار من الحكومة بتمديدها .

وتابع مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، موضحا أن انضمام مصر لبريكس حدث اقتصادي قوي، سيساعد في تراجع الذهب والدولار مستقبلا.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر الذهب عالميا إذ سجلت الأوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية، تراجعا ملحوظا  إلى 1,909.62  دولار بحلول الساعة 03:45 بتوقيت جرينتش بعد بعد 1,922.99 دولار أمس، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

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