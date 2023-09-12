700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن اخر مستجدات أسعار الذهب و الدولار عالميا و محليا حيث أسعار الدولار محليا، والتي استقرت منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 6 أشهر ، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات باستثناء البنك المركزى المصرى.



وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وسجل للشراء 30.82 جنيه بعد 30.83 جنيه ، وللبيع 30.95 جنيه.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر،

البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.



وتراجع سعر الدولار، في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى 4 جنيهات، ليبدأ سعره اليوم من 38 جنيها بعدما كان ب 42 و 43 جنيها، وسط دعوات بالتخلص منه بعد انضمام مصر للبريكس الذى يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا، فضلا عن قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار.

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