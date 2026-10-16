محافظ جنوب سيناء يبحث مع وفد من نقابة المهن الزراعية سبل تعزيز التنمية الزراعية

بحث محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل محمد كمال، مع وفد من نقابة المهن الزراعية برئاسة نقيب الزراعيين المصريين والعرب، الدكتور سيد خليفة، سبل تعزيز التنمية الزراعية، إوآليات الاستفادة من الأساليب والتقنيات الحديثة في المجال الزراعي، بما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي ودعم صغار المزارعين، وذلك بمشاركة رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، الدكتور محمد خليل شطا، ووكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، المهندس أبو القاسم محمود أبو زيد.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن اللقاء الذي جرى في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، تناول أيضا جهود المحافظة في دعم التجمعات التنموية بجنوب سيناء.

وأضاف البيان أن وفد نقابة المهن الزراعية أعلن تنظيم قافلة زراعية لدعم صغار المزارعين بمنطقة سهل القاع وقرية الوادي بمدينة طور سيناء، تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، وبالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة.

تأتي القافلة في إطار التعاون بين نقابة المهن الزراعية ومديرية الزراعة والقطاع الخاص، بهدف تخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، ودعم جهود التنمية المستدامة والتجمعات التنموية بمحافظة جنوب سيناء.