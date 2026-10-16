وصول عمر خيرت استعدادا لإحياء حفل إفتتاح الدورة الثانية لمهرجان الفسطاط| صور

وصل الموسيقار العالمي عمر خيرت استعدادا لإحياء حفل افتتاح فعاليات مهرجان الفسطاط في دورته الثانية في قلب أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط.

وقبل بدء الحفل التقي الموسيقار عمر خيرت باللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية وكان في استقباله منظم فعاليات مهرجان الفسطاط الحفل المنتج وليد منصور ومحمد كامل مالك حقوق المهرجان.



على جانب آخر يلتقي أساطير التسعينيات محمد فؤاد، إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري يوم 30 اكتوبر في حفل نوستالجيا استثنائي فى الليله الثانية وبعنوان "اخترنا لك" حيث كجيل كامل على مسرح واحد وحضور جماهيري ضخم.



وتشهد الليلة الثالثة يوم 14 نوفمبر ليلة لبنانية عالمية حيث أمسية فنية راقية تحييها النجمة اللبنانية العالمية هبة طوجي بمصاحبة الموسيقار الكبير أسامة رحباني، في مزيج فريد بين الأوبرا والطرب الحديث.

وتم التعاقد مع النجم رامي صبري لإحياء الليلة الرابعة لمهرجان الفسطاط يوم 27 نوفمبر

بحفل غنائي ضخم يقدم خلاله وصلة طربية ورومانسيه لاغانية التي تألق بها طوال مشواره الفني في ليلة من المتوقع أن تشهد إقبالا جماهيريا غير مسبوق.



وأكدت إدارة المهرجان أن التعاقدات جارية مع نخبة إضافية من ألمع النجوم المصريين والعرب، وسيتم الكشف عن مفاجآت جديدة تباعا خلال الأسابيع المقبلة.

و أسندت مهمة التنظيم والإنتاج الفني بالكامل إلى المنتج وليد منصور - شركة تالنت بيتس، لصالح شركة باركولوجي برئاسة محمد كامل المالك الرسمي لحقوق المهرجان، وبرعاية صندوق التنمية الحضارية

من جانبه قال المنتج وليد منصور : "الدورة الثانية من مهرجان الفسطاط ليست مجرد امتداد لنجاح الدورة الأولى، بل هي نقلة نوعية متكاملة على مستوى الإنتاج والإخراج المسرحي والتجهيزات الصوتية والبصرية وتجربة الجمهور، لتقديم حفلات عالمية مبهرة تليق بمشروع تلال الفسطاط كأكبر متنفس حضاري وثقافي في قلب القاهرة التاريخية، وترسيخ مكانته كوجهة فنية عالمية على أرض مصر".