قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة
تحرك دبلوماسي عربي وإسلامي ضد افتتاح كولومبيا سفارة في القدس.. مصدر مطلع لـ«صدى البلد» يكشف التفاصيل
الإسكان: فرز طلبات مستأجري الإيجار القديم بعد انتهاء التسجيل عبر منصة مصر الرقمية
إسبانيا تطعن أمام المحكمة الرياضية على عقوبة فيفا بسبب هتافات ودية منتخب مصر
صحفية بـ واشنطن بوست تكشف تفاصيل الاعتداء عليها خلال تغطية حصاد الزيتون بالضفة الغربية
​السكة الحديد تدعم تنمية سيناء.. 4 رحلات قطار يوميا على خط القنطرة شرق ـ بئر العبد
أزمة «لقب المحامية» تطيح بمتحدثة ترامب الجديدة بعد 5 أيام من تعيينها
السودان يدعو إلى تفكيك القدرات العسكرية للدعم السريع وتوحيد القوات تحت جيش وطني واحد
هيئة مقاومة الجدار: 34 اعتداءً للمستوطنين على مزارعي الزيتون الفلسطينيين خلال يوم
مصطفى بكري: قطار سيناء مشروع استراتيجي يدعم التنمية ويعزز الأمن القومي المصري
إعلام سوري: توغل إسرائيلي بـ 5 آليات عسكرية باتجاه قرية أبو مذراة بريف القنيطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وصول عمر خيرت استعدادا لإحياء حفل إفتتاح الدورة الثانية لمهرجان الفسطاط| صور

وصول عمر خيرت استعدادا لاحياء حفل إفتتاح الدورة الثانية لمهرجان الفسطاط بحضور اللواء خالد فودة
وصول عمر خيرت استعدادا لاحياء حفل إفتتاح الدورة الثانية لمهرجان الفسطاط بحضور اللواء خالد فودة
محمد زاهر   -  
أوركيد سامي

وصل الموسيقار العالمي عمر خيرت استعدادا لإحياء حفل افتتاح فعاليات مهرجان الفسطاط في دورته الثانية في قلب أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط.

وقبل بدء الحفل التقي الموسيقار عمر خيرت باللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية وكان في استقباله منظم فعاليات مهرجان الفسطاط الحفل المنتج وليد منصور ومحمد كامل مالك حقوق المهرجان.


على جانب آخر  يلتقي أساطير التسعينيات محمد فؤاد، إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري يوم 30 اكتوبر في حفل نوستالجيا استثنائي فى الليله الثانية وبعنوان "اخترنا لك" حيث كجيل كامل على مسرح واحد وحضور جماهيري ضخم.


وتشهد الليلة الثالثة يوم 14 نوفمبر ليلة لبنانية عالمية حيث أمسية فنية راقية تحييها النجمة اللبنانية العالمية هبة طوجي بمصاحبة الموسيقار الكبير أسامة رحباني، في مزيج فريد بين الأوبرا والطرب الحديث.

وتم التعاقد مع النجم رامي صبري لإحياء الليلة الرابعة لمهرجان الفسطاط يوم 27 نوفمبر
بحفل غنائي ضخم يقدم خلاله وصلة طربية ورومانسيه لاغانية التي تألق بها طوال مشواره الفني في ليلة من المتوقع أن تشهد إقبالا جماهيريا غير مسبوق.


وأكدت إدارة المهرجان أن التعاقدات جارية مع نخبة إضافية من ألمع النجوم المصريين والعرب، وسيتم الكشف عن مفاجآت جديدة تباعا خلال الأسابيع المقبلة.

و أسندت مهمة التنظيم والإنتاج الفني بالكامل إلى المنتج وليد منصور - شركة تالنت بيتس، لصالح شركة باركولوجي برئاسة محمد كامل المالك الرسمي لحقوق المهرجان، وبرعاية صندوق التنمية الحضارية

من جانبه قال المنتج وليد منصور : "الدورة الثانية من مهرجان الفسطاط ليست مجرد امتداد لنجاح الدورة الأولى، بل هي نقلة نوعية متكاملة على مستوى الإنتاج والإخراج المسرحي والتجهيزات الصوتية والبصرية وتجربة الجمهور، لتقديم حفلات عالمية مبهرة تليق بمشروع تلال الفسطاط كأكبر متنفس حضاري وثقافي في قلب القاهرة التاريخية، وترسيخ مكانته كوجهة فنية عالمية على أرض مصر".

عمر خيرت اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

الطقس في مصر

تقدم السحب باتجاه القاهرة.. أمطار تضرب الأجواء بعد ساعات| الطقس

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

المتهم

مصرع خط الصعيد الجديد في إطلاق نار مع الشرطة بـ"الكتكاتة" في سوهاج

ترشيحاتنا

سعر الذهب

نزل 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة جديدة في الفائدة الأوروبية خلال 2026

سعر الذهب

تفاصيل سعر الذهب في السعودية الآن

بالصور

أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم.. فوائد مذهلة للشعر والذاكرة

أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم
أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم
أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم

اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يزيد خطر الإصابة بالخرف 3 أضعاف.. دراسة تكشف مفاجأة

دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف
دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف
دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن.. حلوى اقتصادية بمذاق مميز

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن
طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن
طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن

بترمي زيت التونة والسردين؟.. مفاجآت عن أوميجا 3 والفرق بين التونة القطع والمفتتة

هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟
هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟
هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد