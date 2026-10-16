قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتمسك باستمرار بن شرقي وتجديد عقده.. تفاصيل
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا للانضمام للتكتل
فخري الفقي: القطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمارات خلال العام المالي الجاري
فخري الفقي: جذب الاستثمارات يتطلب توفير مناخ مناسب للقطاع الخاص
كانت متجهة إلى القاهرة.. نجاة ركاب طائرة يمنية بعد سقوط صاروخين قرب مطار عدن
تحذيرات من فيضانات جديدة في إسطنبول.. والأمطار القياسية تودي بحياة 3 أشخاص | صور
القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل محل في كفر الشيخ
شاهد| أمطار إسطنبول تغير لون مياه البحر إلى البني على شواطئ البوسفور والقرن الذهبي | صور
التخطيط: تعاون مع المؤسسات الدولية لتصميم وتنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتوسع
باكستان: يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وتعزيزها
سر غياب نجم الزمالك عن مواجهة الجيش الرواندي.. تفاصيل
لا تعديلات دستورية.. عمرو أديب: الرئيس السيسي مش هيترشح بعد انتهاء مدته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بحضور محافظ الإسماعيلية

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية
عبد الرحمن محمد

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية. 

كان ذلك بحضور نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري بالمحافظة، والمهندس أشرف خنيفر، رئيس مجلس إدارة المجموعة الهندسية المصرية، والشيخ عبد الخالق العطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية؛ وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وتعزيز التعاون في المجالات الدعوية والثقافية والعلمية.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس أهمية الدور الذي تضطلع به المساجد في بناء الوعي الديني وترسيخ القيم الأصيلة وتعزيز تماسك المجتمع، مشيدًا بالدور التاريخي والعالمي للأزهر الشريف بوصفه حصنًا منيعًا للفكر الوسطي ومنارة علمية تمتد رسالتها إلى مختلف أنحاء العالم.

وزير الأوقاف: كل أبناء الوزارة الأوقاف حصن وركيزة في بناء الوعي وترسيخ القيم الأخلاقية

ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف أن ما يشهده العالم من ثمار جهود علماء الأزهر الشريف المخلصين يعكس عراقة هذه المؤسسة العلمية وريادتها، مشيرًا إلى أن مصر تحتضن الفكر الوسطي بفضل أزهرها الشريف، وأن مساجدها تشهد نهضة دعوية وعلمية تعكس تطور العمل الدعوي وازدهاره.

وعقب الاستقبال، شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فعاليات مشروع «تحصين وبناء الوعي»، الذي تنظمه مديرية أوقاف الإسماعيلية بالتعاون مع الشركة الهندسية المصرية بجامعة قناة السويس.

ويستهدف المشروع تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية الصحيحة، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وتنمية الوعي لدى النشء، وبناء شخصية متكاملة تجمع بين العلم والأدب والانتماء.

واستُهلت الفعاليات بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم للقارئة الشيماء عماد، أحد أبناء المشروع، برواية ورش عن نافع، ثم استُعرضت نتائج المبادرة، التي بلغ عدد المشاركين فيها ١٨٥٠ مشاركًا، فيما بلغ عدد من أتموا حفظ القرآن الكريم ٧٣ حافظًا، والتحق ٤٣٨ طالبًا ببرامج حفظ المتون العلمية.

وفي كلمته، أعرب وزير الأوقاف عن خالص الشكر والتقدير لجامعة قناة السويس لاستضافتها فعاليات المشروع، مؤكدًا سعادته بما تشهده مديرية أوقاف الإسماعيلية من جهود مخلصة في خدمة القرآن الكريم ونشر العلم والمعرفة وبناء الوعي.

وأكد الوزير أن واجب الوقت هو حفظ الوطن وحمايته من كل من يريد به الضرر، وحشد وعي كل أبناء الوطن للوعي الصحيح وحماية الوطن ومؤسساته ومقدراته.

وأكد الوزير أن القيام بهذا الواجب العظيم لا يمكن إلا باضطلاع الآباء والأمهات بدورهم في ذلك، لأنهم شركاء أساسيون في نجاح مشروع «تحصين وبناء الوعي»، وأن ثقتهم في المبادرة وحرصهم على إلحاق أبنائهم بها يعكسان إيمانهم بأهمية العلم والتربية وبناء الشخصية الواعية، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تنشئة جيل يجمع بين حفظ القرآن الكريم والتحصيل العلمي والأدب والاحترام والتفوق.

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري عن فخره واعتزازه بجهود أبناء وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، مشيدًا بما يبذلونه من عمل مخلص في خدمة أبناء المحافظة، ومؤكدًا ضرورة مواصلة المشروع وتطويره وتعميم تجربته على جميع مديريات الأوقاف بالجمهورية، بما يعزز دور الوزارة في بناء الإنسان وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والوطنية.

وأوضح وزير الأوقاف أن بناء الوعي لا يتحقق بحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية وحدهما، بل يتطلب كذلك تنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال، ومراجعة المهارات الأساسية لديهم، بما يجعل المساجد شريكًا داعمًا لجهود وزارة التربية والتعليم في إعداد أجيال قادرة على التعلم والفهم والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وشدد على أهمية تعليم النشء منهجية النقد العلمي والتحقق من المعلومات وتوثيقها، بما يسهم في تكوين عقل واعٍ قادر على مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، وعدم الانسياق وراء الأفكار المغلوطة، مؤكدًا أن الجمع بين القرآن الكريم والمتون العلمية والمهارات الأساسية يمثل ركيزة مهمة في بناء الشخصية المتوازنة.

وأضاف أن المبادرة ينبغي أن تتضمن برامج واضحة لتعليم القيم الأخلاقية، وفي مقدمتها الصدق والأمانة والوفاء وبر الوالدين واحترام الكبير وحسن الجوار، وغرس معاني الانتماء والمسئولية، حتى ينشأ جيل يجمع بين العلم والأخلاق والوعي، ويكون قادرًا على الإسهام في نهضة المجتمع.

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية وزير الأوقاف الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | الصداع جرس إنذار لأمراض أخرى.. مكونات للتخلص من جرثومة المعدة طبيعيا

هيلاري سوانك

في سن 52.. "هيلاري سوانك" ترد على انتقادات الحمل المتأخر

المناعة

احرص على تناولها.. الكمثرى تمنح الجسم فوائد صحية متكاملة

بالصور

تبرز رشاقتها.. ميس حمدان بإطلالة ذهبية وسوداء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بفستان لامع.. مي سليم تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رفقة أشرف زكي وابنتها.. روجينا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

روجينا
روجينا
روجينا

اليوم الثاني من مهرجان الجونة.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة| صور

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد