الأوقاف تسير قافلة دعوية لمساجد عين شمس والسلام لنشر الفكر المستنير وبناء الوعي

سيرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارتي أوقاف عين شمس والسلام، بمشاركة ١٤٠ إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة.

قافلة دعوية من الأوقاف لمساجد عين شمس والسلام لنشر الفكر المستنير وبناء الوعي

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية.

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «الأمن الفكري.. استقرار مجتمعي ووطني»، موضحةً أن الأمن الفكري يمثل ركيزة أساسية في استقرار المجتمع وحماية الوطن، وأن ترسيخه يتطلب نشر الفهم الصحيح للدين، ومواجهة الأفكار المنحرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الوعي الرشيد بما يحفظ تماسك المجتمع ويصون مقدرات الوطن.

وأكدت الخطبة أن الحفاظ على الأمن الفكري مسئولية مشتركة، تتطلب تكاتف الجهود لنشر الوعي الصحيح، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، وحماية العقول من الأفكار الهدامة، وتعزيز الانتماء الوطني، بما يدعم استقرار المجتمع ويحافظ على أمن الوطن ومقدراته.

وتأتي القافلة ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، لتكثيف الحضور الدعوي بالمساجد، وتعزيز التواصل مع روادها، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية، بما يسهم في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.