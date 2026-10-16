وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يشاركان أبناء الإسماعيلية احتفالاتهم بالعيد القومي

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أبناء محافظة الإسماعيلية احتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة، بحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ونبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة.

كما حضر أيضا العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، وأيمن شاهين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، والشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ أشرف السعيد، مدير عام الوعظ والإرشاد بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

وافتتح وزير الأوقاف مسجد الجزارية بمحافظة الإسماعيلية، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين الأهالي، في خطوة تعزز دور المساجد في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، لتظل منارات للعلم والوعي وبناء الإنسان.

خطبة الجمعة تؤكد: الحفاظ على الوطن واجب والأمن الفكري ركيزة أساسية لحماية الوعي



وعقب الافتتاح، أُقيمت شعائر صلاة الجمعة، واستُهلت بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن محمد سلامة، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ إسلام عايد، بعنوان: «الأمن الفكري.. استقرار مجتمعي ووطني».



وتناولت الخطبة الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره ومؤسساته، وعناية الإسلام بتحقيق الأمن المجتمعي، ولا سيما الأمن الفكري، لما له من أثر بالغ في حماية العقول من الانحراف، وترسيخ الوعي الصحيح، وصيانة استقرار المجتمع والوطن، مؤكدةً أهمية بناء الفكر المستنير وتعزيز القيم التي تدعم التماسك المجتمعي وتحفظ أمن الوطن واستقراره.

واختتمت الخطبة الثانية بالدعاء إلى الله عز وجل أن يديم على بلادنا الحبيبة نعم الأمن، والأمان، والاستقرار، وأن يحفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء وسائر بلاد العالمين.



وزير الأوقاف: حافظوا على وطنكم وانتصارات أكتوبر تجسد لمعاني التضحية والفداء





وفي ختام صلاة الجمعة، هنّأ وزير الأوقاف أبناء المحافظة بعيدهم القومي، مستحضرًا ما تحمله انتصارات أكتوبر المجيدة من معاني التضحية والفداء والوطنية، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يجمع أبناءها على قلب رجل واحد.



واستجابةً لمطالب الأهالي، وحرصًا على جمع القلوب على محبة الله والقرآن الكريم، قرأ الوزير مع كل جمهور المسجد سورة الإخلاص، وسورتي الفلق والناس، وسورة الفاتحة، ودعا الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم عليها الخير والبركة، وأن يصونها من كل سوء، وذلك في أجواء سادتها مشاعر الفرح والسرور والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.