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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خلال يومين.. الأوقاف تنظم التصفيات المركزية لمسابقة البرنامج الصيفي للطفل 2026

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

تنظم وزارة الأوقاف التصفيات المركزية لمسابقة البرنامج الصيفي للطفل لعام 2026، بمشاركة 130 طفلًا من المتميزين الذين رشحتهم المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 من أكتوبر 2026، بمسجد النور بالعباسية في القاهرة.

تفاصيل مسابقة البرنامج الصيفي للطفل 2026

وتأتي المسابقة في سياق اهتمام الوزارة ببناء شخصية الطفل بناءً متكاملًا، يجمع بين حفظ كتاب الله تعالى وفهم معانيه، وترسيخ القيم والأخلاق الحميدة، وتنمية المواهب والقدرات الفكرية واللغوية والإبداعية لدى النشء، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ يمتلك أدوات المعرفة، ويتحلى بالأخلاق، ويستطيع التعبير عن قدراته ومواهبه بصورة متميزة.

وتهدف التصفيات المركزية إلى اختيار أفضل العناصر المشاركة في مختلف فروع المسابقة ومجالاتها، إلى جانب اكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها، وتشجيع الأطفال على مواصلة التميز والإبداع، وتعزيز ارتباطهم بالقرآن الكريم وقيمه السامية.

وقد تقرر توزيع مشاركة المديريات الإقليمية على يومين، على أن يتم احضار صورة من شهادة ميلاد الطفل مع صورة بطاقة ولي الأمر، وبيان الأطفال المتميزين على النحو التالي:

اليوم الأول: الاثنين ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦م

تُجرى التصفيات المركزية للأطفال المتميزين المرشحين من مديريات أوقاف:

القاهرة – البحر الأحمر – سوهاج – الأقصر – أسوان – السويس – الإسكندرية – البحيرة – الغربية – الوادي الجديد – قنا – كفر الشيخ – مطروح.

اليوم الثاني: الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦م

تُستكمل التصفيات المركزية للأطفال المتميزين المرشحين من مديريات أوقاف:

الجيزة – القليوبية – الإسماعيلية – بني سويف – بورسعيد – شمال سيناء – الدقهلية – دمياط – المنيا – المنوفية – أسيوط – الشرقية – الفيوم.

وتأتي هذه المسابقة تتويجًا للجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف خلال تنفيذ فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بالمساجد، والذي استهدف غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس الأطفال، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز ارتباطهم بالمساجد، وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، إلى جانب اكتشاف مواهبهم في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن تشهد التصفيات المركزية منافسات بين الأطفال المشاركين، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة للمسابقة، لاختيار الفائزين بالمراكز الأولى، تمهيدًا لتكريمهم خلال الاحتفالية التي تنظمها الوزارة بمسجد مصر بمناسبة ختام فاعليات البرنامج الصيفي للطفل.

وقد خصصت وزارة الأوقاف جوائز مالية للفائزين المتميزين والفائزات المتميزات، فضلًا عن شهادات التقدير، وذلك على النحو التالي:

  1. المركز الأول في الفرعين: جوائز بإجمالي ٢٠ ألف جنيه.
  2. المركز الثاني في كل الفرعين: جوائز بإجمالي ١٠ آلاف جنيه.
  3. ٢٨ جائزة لأفضل المتسابقين في مختلف الفروع: بإجمالي ١٤٠ ألف جنيه.
  4. باقي المشاركين: شهادات تقدير تشجيعًا لهم.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن تنظيم هذه المسابقة يأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الاستثمار في بناء وعي النشء، واكتشاف الطاقات الإبداعية والمواهب المتميزة، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وتعزيز دور المسجد في التربية والتثقيف وبناء الإنسان.

وتحرص الوزارة على توفير بيئة تربوية وتنافسية إيجابية تُحفز الأطفال على التفوق والتميز، وتُسهم في إعداد جيل واعٍ ومستنير، قادر على الإسهام الإيجابي في بناء وطنه وخدمة مجتمعه.

ولمن يرغب في معرفة أسماء المشاركين بالتصفيات المركزية لمسابقة البرنامج الصيفي للطفل يمكنه الضغط على الروابط التالية: 

بيان بالأطفال المرحلة الثانية يوم الاثنين

بيان بالأطفال المرحلة الثانية يوم الثلاثاء

وزارة الأوقاف الأوقاف التصفيات المركزية لمسابقة البرنامج الصيفي للطفل التصفيات المركزية لمسابقة البرنامج الصيفي للطفل لعام 2026 تفاصيل مسابقة البرنامج الصيفي للطفل 2026

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