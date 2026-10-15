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وزارة الأوقاف تطلق النسخة المطورة من البرنامج التثقيفي للطفل للعام 2026 / 2027
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وزارة الأوقاف تطلق النسخة المطورة من البرنامج التثقيفي للطفل للعام 2026 / 2027

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

استأنفت وزارة الأوقاف فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل في نسخته المطورة لشهر أكتوبر 2026، مواصلةً النجاحات التي حققها البرنامج خلال الأعوام الماضية، انطلاقًا من حرصها على بناء وعي الطفل، وترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة والقيم الأخلاقية الفاضلة، وتنمية مهارات الحوار والتفكير لدى النشء.

ويستهدف تطوير محتوى البرنامج هذا العام دعم بناء الشخصية المتكاملة للطفل، من خلال خطة أسبوعية منتظمة تمتد من أول أكتوبر 2026 حتى مايو 2027، بما يضمن استمرارية العملية التثقيفية وتنوع موضوعاتها على مدار فترة البرنامج.

وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة، ممثلةً في الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة، تنظيم مسابقة كبرى للبرنامج التثقيفي في مايو 2027، في المناهج المقررة، على أن تُقسم المسابقة إلى فرعين عمريين؛ الأول للأطفال من 6 إلى 9 سنوات، والثاني للأطفال من 10 إلى 12 سنة.

وتُجرى التصفيات التمهيدية للمسابقة في أول أبريل 2027، على أن يُختار خمسة أطفال متميزين من كل مديرية في كل فرع للمشاركة في التصفيات النهائية.

ورصدت وزارة الأوقاف جوائز مالية وشهادات تقدير للفائزين بإجمالي 250 ألف جنيه مصري، تشمل جوائز للمراكز الأولى ولأفضل المتسابقين، تشجيعًا للنشء على التفوق والتميز، وتحفيزًا لهم على مواصلة التعلم واكتساب المعارف والقيم التي تسهم في بناء شخصياتهم.

وزارة الأوقاف النسخة المطورة البرنامج التثقيفي البرنامج التثقيفي للطفل

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