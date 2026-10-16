عالم بالأوقاف يحذر من ترويج الشائعات: تأكدوا من صحة الأخبار قبل نشرها

شدد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، على أهمية إعمال العقل والتثبت من صحة الأخبار قبل إعادة نشرها، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تتسبب في الإضرار بالآخرين وإثارة المشكلات داخل المجتمع.

الله ميز الإنسان بالعقل

وأكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل، الذي يستطيع من خلاله التمييز بين الصواب والخطأ، موضحًا أن فقدان العقل يسقط عن الإنسان التكليف الشرعي.

تحذير من الانسياق وراء الشائعات

وأوضح أحد علماء وزارة الأوقاف أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الصحيحة، مؤكدًا أن كل مواطن يتحمل مسؤولية التحقق من حقيقة ما يصل إليه من معلومات قبل نشرها أو مشاركتها مع الآخرين.

وأضاف أن التعامل مع الأخبار يجب أن يقوم على التثبت والتأكد من صحتها، مشيرًا إلى أن تداول المعلومات دون التحقق منها قد يؤدي إلى نشر الأكاذيب وإثارة المشكلات والإضرار بالأفراد والمجتمع.

واستشهد الشيخ أحمد سعيد فرماوي بقول الله تعالى في كتابه الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}، موضحًا أن الآية الكريمة تؤكد ضرورة التثبت من الأخبار قبل تصديقها أو نقلها، لتجنب الوقوع في الخطأ أو التسبب في أذى الآخرين.

وشدد على أهمية التمييز بين الأخبار الصحيحة التي تحمل منفعة ويمكن أن يسهم نشرها في تحقيق الخير، وبين المعلومات غير الصحيحة التي تؤدي إلى إثارة المشكلات، مؤكدًا ضرورة التوقف عن ترويج الشائعات وعدم المشاركة في نشرها.