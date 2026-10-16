اليوم الجمعة.. الأوقاف تفتتح 20 مسجدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 20 مسجدًا اليوم الجمعة 16من أكتوبر 2026؛ حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 8 مساجد، وصيانة وتطوير 11 مسجدًا.

وأعلنت وزارة الأوقاف، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026 حتى الآن، إلى 313 مسجدًا من بينها 205 مساجد بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و 108 مساجد صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ (14992) مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 29 مليارًا و 298 مليون جنيه تقريبًا.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

في محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الجزايرية بقرية نفيشة – مركز الإسماعيلية.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الأمير حسن بقرية سللنت – مركز المنصورة.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الإخلاص بعزبة الصيني بقرية ترسا – مركز سنورس؛ ومسجد التقوى بقرية البيضا – مركز الفيوم؛ والمسجد الجديد بقرية حنا حبيب – مركز الشواشنة؛ ومسجد الحاجة نفيسة بقرية قحافة – بندر الفيوم.

المساجد الجديدة بوزارة الأوقاف

وفي محافظة أسوان:

تم إحلال وتجديد مسجد السيدة نفيسة بقرية الرديسية – مركز إدفو.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد علي بدوي بقرية نزلة بدوي – مركز ديروط.

تمت صيانة وتطوير مسجد الإيمان – مدينة القوصية؛ ومسجد العلم والإيمان بقرية منقباد – مركز أسيوط.

وفي محافظة مطروح:

تم إنشاء وبناء مسجد حمزة سيد الشهداء – ك3 بجوار الموقف – مدينة مطروح.

وفي محافظة بني سويف:

تمت صيانة وتطوير مسجد إسلام بعزبة إسلام بقرية الكوم الأحمر – مركز بني سويف.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تمت صيانة وتطوير مسجد الفلاحين – مركز كفر الشيخ؛ ومسجد العمري بقرية طويلة نشرت - مركز قلين؛ ومسجد الرويني بقرية الحمراوي – مركز كفر الشيخ.

وفي محافظة الأقصر:

تمت صيانة وتطوير مسجد نجع الضمان بقرية العديسات بحري – مركز الطود.

وفي محافظة القليوبية:

تمت صيانة وتطوير المسجد الكبير سيدي عيسى بقرية سندبيس – مركز القناطر الخيرية.

وفي محافظة قنا:

تمت صيانة وتطوير مسجد الرحمن بالصالحية بقرية الجبلاو – مركز قنا؛ ومسجد الحائط الكبير بقرية بخانس – مركز أبو تشت.

وفي محافظة الإسكندرية:

تمت صيانة وتطوير مسجد الرزاق (المغفرة) بحوض 12 – حي المنتزه ثان.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.