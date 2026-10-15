وزير الأوقاف يهنئ رئيس العلماء والمفتي العام الجديد للبوسنة والهرسك بانتخابه

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى فضيلة الشيخ الدكتور نجاد أفندي غرابوس، بمناسبة انتخابه رئيسًا للعلماء والمفتي العام الجديد للبوسنة والهرسك، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الدينية والعلمية، ومواصلة جهوده في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأكد وزير الأوقاف تطلعه إلى تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين وزارة الأوقاف المصرية والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك، بما يفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات، ويدعم التواصل والتنسيق بين المؤسسات الدينية في البلدين.

وأشار إلى أهمية العمل المشترك في ترسيخ قيم التعايش والتفاهم والسلام، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي والعلم، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي ونشر القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري عن تمنياته للمفتي العام الجديد بالتوفيق في مهامه، ومواصلة دوره في خدمة المجتمع البوسني، وتعزيز رسالة المؤسسات الدينية في نشر العلم وترسيخ المبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وفي سياق آخر حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا بجميع مساجد الجمهورية بعنوان «الأمن الفكري استقرار مجتمعي ووطني»، بهدف إبراز عناية الإسلام بتحقيق الأمن المجتمعي، لا سيما الأمن الفكري، لما له من دور محوري في حماية المجتمع، وصيانة العقول من التضليل والانحراف، والحفاظ على سلامة الوطن واستقراره.

وقالت الوزارة إن الأمن من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، وأحد الأسس الرئيسية التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة والقادرة على تحقيق التقدم والازدهار، مشيرة إلى أن مفهوم الأمن لا يقتصر على حماية الأنفس والأموال والأوطان، وإنما يمتد ليشمل حماية العقول والأفكار من الانحراف، ومواجهة الغلو والتطرف والشائعات والأفكار الهدامة التي تهدد تماسك المجتمع.