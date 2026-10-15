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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: «الأمن الفكري استقرار مجتمعي ووطني».. موضوع خطبة الجمعة غدا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا بجميع مساجد الجمهورية بعنوان «الأمن الفكري استقرار مجتمعي ووطني»، بهدف إبراز عناية الإسلام بتحقيق الأمن المجتمعي، لا سيما الأمن الفكري، لما له من دور محوري في حماية المجتمع، وصيانة العقول من التضليل والانحراف، والحفاظ على سلامة الوطن واستقراره.

وقالت الوزارة إن الأمن من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، وأحد الأسس الرئيسية التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة والقادرة على تحقيق التقدم والازدهار، مشيرة إلى أن مفهوم الأمن لا يقتصر على حماية الأنفس والأموال والأوطان، وإنما يمتد ليشمل حماية العقول والأفكار من الانحراف، ومواجهة الغلو والتطرف والشائعات والأفكار الهدامة التي تهدد تماسك المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن الأمن الفكري يمثل ركيزة أساسية لترسيخ الوعي الرشيد وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وهو ما يستلزم نشر الفهم الصحيح للدين، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، والتصدي للأفكار المتطرفة التي تسعى إلى استقطاب الشباب أو استغلالهم، بما يحفظ للمجتمع توازنه ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الفكرية المختلفة.

وأضافت أن تحقيق الأمن الفكري يتطلب التثبت من الأخبار قبل تداولها، ومواجهة الشائعات التي يمكن أن تؤثر في وعي المواطنين أو تثير الانقسام بينهم، إلى جانب نشر ثقافة الحوار واحترام الاختلاف، وترسيخ أساليب التفكير الواعي القائم على الفهم الصحيح والتحقق من المعلومات، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا ووعيًا.

وشددت الوزارة على أهمية حماية الشباب من الاستقطاب الفكري والاستغلال، خاصة في ظل اتساع نطاق استخدام الوسائل الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وما قد يصاحبها من انتشار محتوى مضلل أو أفكار متطرفة، مؤكدة ضرورة ترشيد التعامل مع المحتوى الرقمي، وتعزيز قدرة الأفراد على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة.

وأشارت إلى أن مسؤولية تحقيق الأمن الفكري لا تقع على جهة واحدة، بل تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، من خلال تنشئة الأجيال على الوعي السليم، وتقديم المعرفة الموثوقة، وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية، وفتح المجال أمام الحوار البناء الذي يحترم الاختلاف ويحافظ على وحدة المجتمع.

ترسيخ الانتماء الوطني

وأكدت الوزارة أن ترسيخ الانتماء الوطني وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع من العناصر المهمة في حماية الأمن الفكري، إذ يسهم وعي الفرد بدوره في نشر المعرفة الصحيحة ومواجهة الأفكار المنحرفة في تعزيز تماسك المجتمع والحفاظ على استقرار الوطن.

وتتناول خطبة الجمعة كذلك أهمية الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص في المسائل التي تحتاج إلى فهم دقيق، وعدم الانسياق وراء الآراء غير الموثوقة أو التفسيرات المنحرفة، بما يدعم الفهم الصحيح للدين ويحمي العقول من التضليل.

وتؤكد وزارة الأوقاف، من خلال موضوع الخطبة، أن الأمن الفكري يمثل أساسًا لحماية الوطن وصيانة وحدة المجتمع، وأن نشر الوعي والاعتدال، ومواجهة التطرف والشائعات، وتعزيز الحوار والمسؤولية المجتمعية، جميعها عوامل متكاملة لبناء مجتمع آمن ومتماسك وقادر على مواجهة التحديات.

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