أكاديمية الأوقاف الدولية تستضيف فعاليات تدريب واعظات مصر والجزائر.. صور

واصلت الدورة التدريبية المشتركة لواعظات الجزائر ومصر، التي تنظمها وزارة الأوقاف، بعنوان: «مهارات الوعظ الديني للواعظات»، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، خلال الفترة من 10 إلى 25 من أكتوبر 2026، فعالياتها العلمية والتدريبية، من خلال عدد من المحاضرات المتخصصة وورش العمل التي تستهدف تطوير الأداء الدعوي، وتعزيز قدرات الواعظات في التعامل مع القضايا المجتمعية والنفسية، برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وقدمت الدكتورة فاطمة عنتر، مساعد وزير الأوقاف للواعظات، محاضرة بعنوان «تجربة واعظة»، تناولت خلالها الخبرات العملية في مجال الوعظ والإرشاد، وأبرز المهارات التي تحتاج إليها الواعظة في أداء رسالتها، بما يعزز قدرتها على التواصل الفعال مع مختلف فئات المجتمع.

كما ألقت الدكتورة أمينة لطفي، استشاري الطب النفسي، محاضرة بعنوان «الأثر النفسي مع الدعوة الإسلامية»، تناولت فيها الجوانب النفسية المرتبطة بالعمل الدعوي، وأهمية مراعاة الحالة النفسية للمخاطَبين، والاستفادة من أساليب التواصل الإيجابي في إيصال الرسالة الدعوية وتحقيق أثرها في بناء الفرد والأسرة والمجتمع.

وتضمنت الفعاليات ورشة عمل قدمها الدكتور ربيع سعد، عضو مكتب مساعد الوزير للتدريب، في إطار الاهتمام بالجانب التطبيقي وتنمية المهارات العملية للواعظات، وتعزيز قدراتهن على توظيف المعارف المكتسبة في المواقف الدعوية المختلفة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بمستوى التأهيل العلمي والمهني للواعظات المصريات والجزائريات، وتبادل الخبرات الدعوية بين البلدين، بما يسهم في تطوير الخطاب الديني وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.