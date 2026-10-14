صحح مفاهيمك.. وزارة الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بـ ٢٧ مسجدا على مستوى الجمهورية

عقدت وزارة الأوقاف، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، الأسبوع الثقافي بـ27 مسجدًا على مستوى الجمهورية، خلال المدة من يوم الأحد 11 من أكتوبر 2026 حتى يوم الثلاثاء 13 من أكتوبر 2026، عقب صلاة المغرب.

وجاء تنظيم الأسبوع الثقافي في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي لوزارة الأوقاف، وحرصها على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وتقديم خطاب ديني رشيد، وتنفيذ محاور خطتها الدعوية، وفي مقدمتها الاستمرار في مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني.

فعاليات الأسبوع الثقافي

وتناولت فعاليات الأسبوع الثقافي ثلاثة موضوعات رئيسة، هي: «الوطن أمانة.. دروس وطنية من نصر أكتوبر»، و«التكاتف والمسئولية الوطنية وبناء المستقبل»، و«الإرادة تصنع المستحيل.. دروس ملهمة من نصر أكتوبر»، وذلك بهدف ترسيخ قيم الانتماء الوطني، وتعزيز روح التعاون وتحمل المسئولية، واستلهام معاني الإرادة والعزيمة والتضحية من انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الفعاليات جاءت في إطار رسالتها الدعوية والتوعوية الرامية إلى بناء الإنسان، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والوطنية، ونشر الفكر الوسطي المستنير، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.