إعداد 20 تقريرا.. ننشر إنجازات الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالأوقاف خلال سبتمبر

واصلت الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بوزارة الأوقاف إنجازاتِها خلال الفترة من ١ إلى ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٦، والتي شملت الإشراف على سير العمل، ومتابعة الأداء الإداري، وإعداد التقارير، ودعم جهود التحول الرقمي، ومتابعة التَّعَدِّياتِ الواقعة على المساجد والزوايا وملحقاتها.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار الارتقاء بمنظومة العمل الإداري والدعوي على حد سواء.

إنجازات الإدارة العامة للمتابعة والتقييم خلال سبتمبر 2026

ففي مجال الإشراف والمتابعة، تابعت الإدارةُ يوميًّا مختلفَ أعمالها، ووجَّهت بما يَلزم؛ لضمان كفاءة العمل وفعاليته، كما أعدّت ٢٠ تقريرًا عن إنجازات الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، وتابعت ٦٠ مادة واردة من المكتب الفني، وموجَّهة إلى الإدارات المختلفة داخل الوزارة والمديريات الإقليمية والجهات التابعة للوزارة.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، أرشَفَتِ الإدارة أكثرَ من ١٨٢ مادة ومستندًا؛ دعمًا لجهود التحول الرقمي، وتحقيقًا لرؤية مصر والوزارة في هذا المجال، إلى جانب تحديث ملف التّعدِّيات الواقعة على المساجد والزوايا وملحقاتها في نطاق المديريات الإقليمية.

وامتدت جهود الإدارة إلى التنسيق مع الإدارات المعنية واللجنة المشكلة؛ لبحث عدد من الملفات الخاصة بالمياه والكهرباء الواردة من المديريات الإقليمية واعتمادها، فضلًا عن المرور الميداني على عدد من المديريات الإقليمية؛ لمتابعة خطط إزالة التعديات الواقعة على المساجد والزوايا وملحقاتهما، والوقوف على الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

كما شاركت الإدارةُ في الاجتماعات الخاصة بوحدة تَكافؤ الفرص، في إطار متابعتها للملفات الداخلة ضمن اختصاصاتها.