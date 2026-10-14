قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟
مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية ويسكونسن الأمريكية
السعودية تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس
الأرصاد تكشف مفاجأة الطقس.. ارتفاع مؤقت للحرارة يعقبه اضطراب جوي واسع
تمهيدًا لـ «منتدى مصر 2026».. «معلومات الوزراء» يختتم ورش التحضير بمناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية
مدبولي يثمن نتائج الجولة الآسيوية للرئيس السيسي.. ويؤكد أهمية منتدى مصر 2026
مصر تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
الدفاع المدني السعودي: إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة بالرياض نتيجة اعتراض صاروخ باليستي
رئيس الوزراء: هدفنا من "منتدى مصر 2026" هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن
نسور السماء .. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 94 | فيديو
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات الخدمية وضبط الأسعار وجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إعداد 20 تقريرا.. ننشر إنجازات الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالأوقاف خلال سبتمبر

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

واصلت الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بوزارة الأوقاف إنجازاتِها خلال الفترة من ١ إلى ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٦، والتي شملت الإشراف على سير العمل، ومتابعة الأداء الإداري، وإعداد التقارير، ودعم جهود التحول الرقمي، ومتابعة التَّعَدِّياتِ الواقعة على المساجد والزوايا وملحقاتها. 

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار الارتقاء بمنظومة العمل الإداري والدعوي على حد سواء.

إنجازات الإدارة العامة للمتابعة والتقييم خلال سبتمبر 2026

ففي مجال الإشراف والمتابعة، تابعت الإدارةُ يوميًّا مختلفَ أعمالها، ووجَّهت بما يَلزم؛ لضمان كفاءة العمل وفعاليته، كما أعدّت ٢٠ تقريرًا عن إنجازات الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، وتابعت ٦٠ مادة واردة من المكتب الفني، وموجَّهة إلى الإدارات المختلفة داخل الوزارة والمديريات الإقليمية والجهات التابعة للوزارة.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، أرشَفَتِ الإدارة أكثرَ من ١٨٢ مادة ومستندًا؛ دعمًا لجهود التحول الرقمي، وتحقيقًا لرؤية مصر والوزارة في هذا المجال، إلى جانب تحديث ملف التّعدِّيات الواقعة على المساجد والزوايا وملحقاتها في نطاق المديريات الإقليمية.

وامتدت جهود الإدارة إلى التنسيق مع الإدارات المعنية واللجنة المشكلة؛ لبحث عدد من الملفات الخاصة بالمياه والكهرباء الواردة من المديريات الإقليمية واعتمادها، فضلًا عن المرور الميداني على عدد من المديريات الإقليمية؛ لمتابعة خطط إزالة التعديات الواقعة على المساجد والزوايا وملحقاتهما، والوقوف على الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

كما شاركت الإدارةُ في الاجتماعات الخاصة بوحدة تَكافؤ الفرص، في إطار متابعتها للملفات الداخلة ضمن اختصاصاتها.

الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بوزارة الأوقاف وزارة الأوقاف الأوقاف إنجازات الإدارة العامة للمتابعة والتقييم خلال سبتمبر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

ترشيحاتنا

البريد الميت.. طن من المتفجرات عبر الحدود السورية| كيف وصلت الشاحنة إلى لبنان؟

البريد الميت.. طن متفجرات تعبر الحدود السورية| كيف وصلت الشاحنة إلى لبنان؟

الطاعون في روسيا.. هل تحولت الأزمة الصحية إلى سلاح سياسي؟

الطاعون.. هل تحولت الأزمة الصحية إلى سلاح سياسي بين روسيا وأوكرانيا؟

لحظة انتشال جثمان الشاب إسلام بعد 13 يوما من البحث

بعد 13 يومًا من البحث.. الإنقاذ النهري بأسيوط يعثر على جثمان شاب غرق في نيل بني شقير

بالصور

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟.. علامات تكشف تأثيرها عليك

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد