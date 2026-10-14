الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ محمود البجيرمي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية وصاحب الصوت الخاشع

تُحيي وزارة الأوقاف ذكرى ميلاد القارئ الشيخ محمود عزب السيد البجيرمي رحمه الله، أحد أعلام دولة التلاوة المصرية، وأحد أصحاب الأصوات المميزة التي جمعت بين عذوبة الأداء والخشوع والتدبر، وترْك بصمة واضحة في مسيرة التلاوة المصرية في داخل مصر وخارجها.

وُلد الشيخ محمود البجيرمي في ١٤ من أكتوبر ١٩٣٣م بقرية بجيرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، ونشأ في أسرةٍ متدينة عُرفت بحب القرآن الكريم، حيث تولى والده رعايته منذ الصغر بعد وفاة عدد من أشقائه، فالتحق بكُتّاب القرية، وأتم حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه العاشرة، ثم أتقن التلاوة وأحكام التجويد في سن مبكرة.

والتحق بمعهد القراءات بالقاهرة؛ لمواصلة دراسته القرآنية، ثم اتجه إلى إحياء المناسبات الدينية والليالي القرآنية: فقد ذاع صيته بين القرى والمدن بصوته المؤثر وأدائه المتميز.

وقد تأثر في بداياته بمدرسة كبار القراء، ثم استطاع أن يصوغ لنفسه أسلوبًا خاصًّا جعله أحد الأصوات البارزة في عالم التلاوة.

وفي عام ١٩٦٦م عُيِّن قارئًا للسورة بمسجد "عمر بن عبد العزيز" بمصر الجديدة، ثم اعتمد بالإذاعة المصرية عام ١٩٦٨م، حيث شارك في التلاوات القرآنية عبر الأثير، كما تولى التلاوة في عدد من المساجد الكبرى بالقاهرة، أبرزها مسجد "عين الحياة" ومسجد "الفتح"، إلى جانب مشاركاته المستمرة في المناسبات الدينية والقرآنية.

وعُرف الشيخ البجيرمي بصوته العذب، ونَفَسه الطويل، وأدائه الخاشع؛ وقد أكسبه هذا حضورًا واسعًا في مصر وخارجها، حيث شارك في محافل قرآنية بعدد من الدول الإسلامية، وكان له أثر بارز في إحياء الليالي الرمضانية، وتقديم التلاوة المصرية الأصيلة.

هذا، وقد توفي الشيخ محمود البجيرمي في ١٠ من مايو ١٩٩٢م، بعد رحلة حافلة بالعطاء في خدمة كتاب الله تعالى، تاركًا تراثًا من التلاوات التي ما زالت حاضرة في وجدان محبي القرآن الكريم، ومؤكدًا مكانة المدرسة المصرية في التلاوة وأثرها الممتد في داخل مصر وخارجها.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء ذكرى أعلام التلاوة المصرية يُعد وفاءً لجيلٍ حَمَلَ رسالة القرآن الكريم بصوتٍ صادق، وأداءٍ مخلص، وأسهم في ترسيخ الهوية القرآنية المصرية، ونقل جمال التلاوة إلى أجيالٍ متعاقبة في داخل مصر وخارجها، بما يؤكد عراقة المدرسة المصرية في خدمة كتاب الله تعالى.