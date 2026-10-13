افتتاح 235 مسجدًا على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر

واصلت وزارة الأوقاف إنجازاتها في مجال عمارة المساجد وفرشها خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، خلال الفترة من ١ يوليو حتى ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٦، حيث افتُتح ٢٣٥ مسجدًا، منها ١٩ مسجدًا جديدًا، و١٤٣ مسجدًا خضعت لأعمال الإحلال والتجديد، و٧٣ مسجدًا شملتها أعمال الصيانة والتطوير.

فرش ٥٠٠ مسجد

وفي مجال فرش المساجد، جرى فرش ٥٠٠ مسجد، بإجمالي مساحة فرش بلغت ١٥٣٬٥٥٧ مترًا مربعًا، بما يُسهم في تهيئة المساجد لاستقبال المصلين، وتوفير البيئة المناسبة لأداء الشعائر الدينية.

وزير الأوقاف يستقبل رئيس المجلس القومي للمرأة



استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، المستشارة أمل عمار - رئيس المجلس القومي للمرأة، والوفد المرافق لها، لبحث آليات تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مجالات التوعية المجتمعية، ودعم قضايا المرأة والأسرة، ومواجهة الظواهر السلبية، وترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك.



حضر اللقاء من جانب المجلس القومي للمرأة: إيمان خليفة - الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد سويدان - مستشار المجلس، والمستشار محمد عافية - مستشار المجلس، وجمال عبد الحفيظ - مستشار المجلس، والمهندسة جيهان توفيق - رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس المجلس، والأستاذة آلاء الشاعر - عضو المكتب الفني لرئيس المجلس، وحرية محمد طارق - أخصائي إعلام، وعصام سلطان - عضو مراسم المجلس.



وحضر من جانب وزارة الأوقاف: الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن - مساعد الوزير للمتابعة، والدكتورة فاطمة عنتر - مساعد الوزير لشئون الواعظات، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي للوزارة.



ورحب وزير الأوقاف برئيس المجلس والوفد المرافق، معربًا عن اعتزازه بالتعاون القائم بين الوزارة والمجلس، ومؤكدًا أهمية البناء على الشراكة القائمة بين الجانبين في خدمة الإنسان المصري، ولا سيما المرأة المصرية، وتقدير دورها الوطني والمجتمعي، كما استحضر الزيارة السابقة لمقر المجلس وتوقيع بروتوكول التعاون، مشددًا على أهمية مواصلة العمل المشترك لتحقيق مزيد من الإنجازات.



ووجّه الوزير التحية والتقدير للمرأة المصرية، مشيدًا بدورها الوطني الأصيل وما قدمته من تضحيات وعطاء عبر تاريخ الوطن، ولا سيما خلال انتصارات أكتوبر المجيدة، حين أسهمت في إعداد المقاتلين ودعمهم، وقدمت نموذجًا وطنيًّا في التضحية والعطاء.



أكدت المستشارة أمل عمار أهمية الشراكة بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف، والبناء على ما تحقق من تعاون، مشيرةً إلى ضرورة تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول وتنسيق الجهود بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

كما تناولت رئيسة المجلس عددًا من مجالات التعاون المشتركة، من بينها دعم استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، واستمرار برنامج «سفيرات المحبة والسلام»، وتعزيز التعاون في مبادرة «مطبخ المصرية»، إلى جانب تنفيذ جلسات الدوار بمشاركة متخصصين في الشأن الديني، بما يسهم في رفع وعي الأسر بالقضايا المجتمعية وتعزيز قيم المواطنة والتماسك الأسري، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الإعلامي والتوعوي من خلال تناول الظواهر السلبية والمشكلات المجتمعية التي تُرصد، والعمل على معالجتها عبر الخطب الدينية والبرامج التلفزيونية والأنشطة التوعوية والمحتوى الرقمي.





وناقش اللقاء مشاركة الواعظات في جلسات «الدوار»، بالتنسيق مع الراهبات والرائدات الريفيات والمكرسات، بما يعزز الوعي الديني الرشيد، ويدعم التنشئة المتوازنة، ويسهم في التوعية بالحقوق والحريات، ومناقشة القضايا والظواهر المجتمعية المستحدثة، وتوظيف الخطاب الديني في معالجة التحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع.وأكد وزير الأوقاف استعداد الوزارة لتقديم الدعم الدعوي والإعلامي لجهود المجلس، من خلال تناول القضايا التي يرصدها المجلس في خطب الجمعة، والبرامج التوعوية، ومبادرة «صحح مفاهيمك»، والأنشطة الإعلامية المختلفة، مع الاستفادة من البيانات والدراسات المتعلقة بالظواهر السلبية والسلوكية؛ بما يسهم في بناء الوعي ومواجهة المفاهيم المغلوطة.وتطرق اللقاء إلى مقترح للتعاون الإعلامي بتقديم نماذج نسائية ملهمة من التاريخ والحاضر، من خلال محتوى توعوي يسلط الضوء على إسهامات المرأة في مختلف مجالات الحياة، ويبرز نماذجها الملهمة في إطار يعزز الوعي بدورها الحضاري.