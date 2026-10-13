قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مي عبد الحميد: نفذنا أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل وحققنا نجاحًا ملهمًا في التمويل العقاري
منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد
تغيير في موعد نهائي بطولة أفريقيا للأندية بكرة اليد بين الأهلي والزمالك
مجلس الوزراء يكشف تفاصيل الإقبال على منتدى مصر 2026
شبانة يكشف كواليس مبادرته لإنهاء أزمة الخطيب ومدحت شلبي: تواصلت مع رئيس الأهلي
أسامة كمال: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7%
طقس الثلاثاء.. أجواء معتدلة الحرارة خلال أول الليل تميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة
البنك المركزي: 10.3% زيادة سنوية في الإيرادات السياحية
محمد معيط: صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري
عمق العلاقات بين الشعبين.. أسامة كمال يشيد بتضامن المصريين مع الأشقاء السعوديين
الخارجية: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
عموتة يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى أوغندا لمواجهة كيتارا في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

افتتاح 235 مسجدًا على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر

الأوقاف
الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

واصلت وزارة الأوقاف إنجازاتها في مجال عمارة المساجد وفرشها خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، خلال الفترة من ١ يوليو حتى ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٦، حيث افتُتح ٢٣٥ مسجدًا، منها ١٩ مسجدًا جديدًا، و١٤٣ مسجدًا خضعت لأعمال الإحلال والتجديد، و٧٣ مسجدًا شملتها أعمال الصيانة والتطوير.

 فرش ٥٠٠ مسجد

وفي مجال فرش المساجد، جرى فرش ٥٠٠ مسجد، بإجمالي مساحة فرش بلغت ١٥٣٬٥٥٧ مترًا مربعًا، بما يُسهم في تهيئة المساجد لاستقبال المصلين، وتوفير البيئة المناسبة لأداء الشعائر الدينية.

وزير الأوقاف يستقبل رئيس المجلس القومي للمرأة 

استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، المستشارة أمل عمار - رئيس المجلس القومي للمرأة، والوفد المرافق لها، لبحث آليات تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مجالات التوعية المجتمعية، ودعم قضايا المرأة والأسرة، ومواجهة الظواهر السلبية، وترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك.  

حضر اللقاء من جانب المجلس القومي للمرأة: إيمان خليفة - الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد سويدان - مستشار المجلس، والمستشار محمد عافية - مستشار المجلس، وجمال عبد الحفيظ - مستشار المجلس، والمهندسة جيهان توفيق - رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس المجلس، والأستاذة آلاء الشاعر - عضو المكتب الفني لرئيس المجلس، وحرية محمد طارق - أخصائي إعلام، وعصام سلطان - عضو مراسم المجلس.  

وحضر من جانب وزارة الأوقاف: الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن - مساعد الوزير للمتابعة، والدكتورة فاطمة عنتر - مساعد الوزير لشئون الواعظات، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي للوزارة.  

ورحب وزير الأوقاف برئيس المجلس والوفد المرافق، معربًا عن اعتزازه بالتعاون القائم بين الوزارة والمجلس، ومؤكدًا أهمية البناء على الشراكة القائمة بين الجانبين في خدمة الإنسان المصري، ولا سيما المرأة المصرية، وتقدير دورها الوطني والمجتمعي، كما استحضر الزيارة السابقة لمقر المجلس وتوقيع بروتوكول التعاون، مشددًا على أهمية مواصلة العمل المشترك لتحقيق مزيد من الإنجازات.  

ووجّه الوزير التحية والتقدير للمرأة المصرية، مشيدًا بدورها الوطني الأصيل وما قدمته من تضحيات وعطاء عبر تاريخ الوطن، ولا سيما خلال انتصارات أكتوبر المجيدة، حين أسهمت في إعداد المقاتلين ودعمهم، وقدمت نموذجًا وطنيًّا في التضحية والعطاء.  

أكدت المستشارة أمل عمار أهمية الشراكة بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف، والبناء على ما تحقق من تعاون، مشيرةً إلى ضرورة تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول وتنسيق الجهود بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

كما تناولت رئيسة المجلس عددًا من مجالات التعاون المشتركة، من بينها دعم استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، واستمرار برنامج «سفيرات المحبة والسلام»، وتعزيز التعاون في مبادرة «مطبخ المصرية»، إلى جانب تنفيذ جلسات الدوار بمشاركة متخصصين في الشأن الديني، بما يسهم في رفع وعي الأسر بالقضايا المجتمعية وتعزيز قيم المواطنة والتماسك الأسري، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الإعلامي والتوعوي من خلال تناول الظواهر السلبية والمشكلات المجتمعية التي تُرصد، والعمل على معالجتها عبر الخطب الدينية والبرامج التلفزيونية والأنشطة التوعوية والمحتوى الرقمي. 


وناقش اللقاء مشاركة الواعظات في جلسات «الدوار»، بالتنسيق مع الراهبات والرائدات الريفيات والمكرسات، بما يعزز الوعي الديني الرشيد، ويدعم التنشئة المتوازنة، ويسهم في التوعية بالحقوق والحريات، ومناقشة القضايا والظواهر المجتمعية المستحدثة، وتوظيف الخطاب الديني في معالجة التحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع.  

وأكد وزير الأوقاف استعداد الوزارة لتقديم الدعم الدعوي والإعلامي لجهود المجلس، من خلال تناول القضايا التي يرصدها المجلس في خطب الجمعة، والبرامج التوعوية، ومبادرة «صحح مفاهيمك»، والأنشطة الإعلامية المختلفة، مع الاستفادة من البيانات والدراسات المتعلقة بالظواهر السلبية والسلوكية؛ بما يسهم في بناء الوعي ومواجهة المفاهيم المغلوطة.  

وتطرق اللقاء إلى مقترح للتعاون الإعلامي بتقديم نماذج نسائية ملهمة من التاريخ والحاضر، من خلال محتوى توعوي يسلط الضوء على إسهامات المرأة في مختلف مجالات الحياة، ويبرز نماذجها الملهمة في إطار يعزز الوعي بدورها الحضاري.

وزارة الأوقاف الأوقاف إنجازات وزارة الأوقاف عمارة المساجد المساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

والد الشهيدة

بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

هولندا

الشرطة الهولندية لـ «صدى البلد»: القبض على المواطن المصري أحمد ناصر تم بتهمة الاشتباه

شقيق عزة

شقيق عزة رمزي يروي تفاصيل علمه بوفاتها ويشكر الخارجية والسفارة المصرية

ترشيحاتنا

القلب

طعام غير متوقع يقوي العظام والقلب والجهاز الهضمي

الصدفية

عشبة غير متوقعة تعالج ضعف الانتصاب والصدفية

الترمس

فوائد غير متوقعة لتناول الترمس.. اكتشفها

بالصور

باقي كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2027 وأول أيام الصيام

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

سيارة مي عمر
سيارة مي عمر
سيارة مي عمر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد