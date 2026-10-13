رئيسة قومي المرأة ووزير الأوقاف يبحثان تفعيل بروتوكول التعاون ودعم قضايا الأسرة

بحثت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، آليات تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين، وتعزيز الجهود المشتركة في التوعية المجتمعية ودعم قضايا المرأة والأسرة، ومواجهة الظواهر السلبية، وترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك.

وأكدت المستشارة أمل عمار، خلال اللقاء الذي عقد اليوم /الثلاثاء/، أهمية تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول وتنسيق الجهود بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق من تعاون، مشيرة إلى عدد من مجالات العمل المشتركة، من بينها دعم استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، واستمرار برنامج "سفيرات المحبة والسلام"، وتعزيز التعاون في مبادرة "مطبخ المصرية"، وتنفيذ جلسات "الدوار"بمشاركة متخصصين في الشأن الديني.

وشددت على أهمية تعزيز التعاون الإعلامي والتوعوي للتعامل مع الظواهر السلبية والمشكلات المجتمعية التي يرصدها المجلس، من خلال الخطب الدينية والبرامج التلفزيونية والأنشطة التوعوية والمحتوى الرقمي.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف اعتزازه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وأهمية مواصلة الشراكة في خدمة الإنسان المصري، ولا سيما المرأة المصرية، مشيدا بدورها الوطني والمجتمعي وما قدمته من تضحيات وعطاء عبر تاريخ الوطن، خاصة خلال انتصارات أكتوبر المجيدة.

كما أكد استمرار دعم الوزارة لمبادرة "مطبخ المصرية"خلال العام الحالي، مع زيادة حجم الدعم مقارنة بالعام الماضي، موجّهًا بتكثيف التغطية الإعلامية لأنشطة المبادرة وإبراز أثرها المجتمعي.

وتستهدف المبادرة تدريب السيدات على إعداد الولائم والأطعمة، وتوزيع الوجبات على المشاركات والسيدات الأولى بالرعاية في المحافظات.

كما بحث الجانبان تطوير برنامج "سفيرات المحبة والسلام"، الذي انطلق عام 2017، بما يتناسب مع القضايا المجتمعية المستجدة، خاصة بين الشباب، ويسهم في تعزيز قيم التعايش والتفاهم.

وناقش اللقاء مشاركة الواعظات في جلسات "الدوار"، بالتنسيق مع الراهبات والرائدات الريفيات والمكرسات، لتعزيز الوعي الديني الرشيد، ودعم التنشئة المتوازنة، والتوعية بالحقوق والحريات، ومناقشة القضايا والظواهر المجتمعية المستحدثة، وتوظيف الخطاب الديني في مواجهة التحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع.

وأكد وزير الأوقاف استعداد الوزارة لتقديم الدعم الدعوي والإعلامي لجهود المجلس، من خلال تناول القضايا التي يرصدها في خطب الجمعة والبرامج التوعوية ومبادرة "صحح مفاهيمك"، إلى جانب الاستفادة من البيانات والدراسات المتعلقة بالظواهر السلبية والسلوكية، بما يسهم في بناء الوعي ومواجهة المفاهيم المغلوطة.

وتطرق اللقاء إلى مقترح للتعاون الإعلامي يستهدف تقديم نماذج نسائية ملهمة من التاريخ والحاضر، وإبراز إسهامات المرأة في مختلف مجالات الحياة، بما يعزز الوعي بدورها الحضاري والمجتمعي.